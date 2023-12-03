https://ria.ru/20231203/nizhniy-1913466624.html

В Нижнем Новгороде провели акцию для семей участников СВО

В Нижнем Новгороде провели акцию для семей участников СВО - РИА Новости, 03.12.2023

В Нижнем Новгороде провели акцию для семей участников СВО

Праздник благотворительности "День белого цветка", организованный по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) для семей... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:17

2023-12-03T16:17

2023-12-03T16:18

специальная военная операция на украине

россия

нижний новгород

нижегородская область

глеб никитин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911136568_208:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_6eb6b82d9487c39c4aaf3916129d180a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Праздник благотворительности "День белого цветка", организованный по инициативе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) для семей участников спецоперации, стартовал в воскресенье в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Ярмарка, где нижегородские школьники и ученики школ искусств представили свои рисунки и поделки, открылась в центре культуры "Рекорд". Все желающие могут приобрести их и таким образом поучаствовать в благотворительной акции - сборе пожертвований семьям участников СВО. "Огромным событием для всей России явилась традиция возрождения благотворительного праздника "День белого цветка". Возродилась она спустя ровно 100 лет от появления этой традиции - в 2011 году... Ясно, что времена меняются, адресная помощь оказывается разным категориям нуждающихся людей в то или иное время. И мы счастливы, что с огромным энтузиазмом в России воспринимается этот праздник. Сейчас география его очень расширилась, более 30 регионов принимают в нем участие. Меня очень радует, что в Нижнем Новгороде мы нашли такой тёплый отклик этой инициативе возрождения "Дня белого цветка", – заявила на открытии благотворительной акции председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, праздник благотворительности "День белого цветка" проходит в регионе во второй раз. Эта традиция в Нижнем Новгороде была возрождена в 2022 году. "Нижегородская земля всегда славилась традициями благотворительности, мы много из прошлого знаем ярких примеров... И сегодня мы часто видим ситуации, когда нижегородцы приходят на помощь участникам специальной военной операции. Необходимо создавать условия для того, чтобы традиции благотворительности привлекали детей. "Белый цветок" - это акция, которая вовлекает, в том числе молодое поколение, в созидание своими руками ради добра", - сказал Никитин. Впервые "День белого цветка" в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для лёгочных больных. В Нижегородской губернии в 1911-1913 годах акцию организовывал нижегородский отдел Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом. Добровольцы раздавали горожанам цветы белой ромашки и просветительские листовки. Праздник благотворительности "День белого цветка" был официально возрожден в современной России в 2011 году, в год своего столетия. Сейчас география праздника очень широка: он проводится в более 40 городах и 29 регионах, от Калининграда до Хабаровска.

https://ria.ru/20231201/svo-1913188018.html

https://ria.ru/20231201/pomosch-1913254457.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин, общество