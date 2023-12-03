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В Киеве признали неспособность достичь военного паритета с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
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20:53 03.12.2023 (обновлено: 00:12 04.12.2023)
https://ria.ru/20231203/nesposobnost-1913500777.html
В Киеве признали неспособность достичь военного паритета с Россией
В Киеве признали неспособность достичь военного паритета с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
В Киеве признали неспособность достичь военного паритета с Россией
Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T20:53
2023-12-04T00:12
украина
россия
киев
сергей лавров
михаил подоляк
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.&quot;Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом — Прим. ред.) технологическом рывке. Когда (Украина. — Прим. ред.) будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией&quot;, — сказал он.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231203/dengi-1913498544.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Михаил Подоляк, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
В Киеве признали неспособность достичь военного паритета с Россией

Подоляк заявил о неспособности Киева нарастить военное производство до уровня РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
«

"Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом — Прим. ред.) технологическом рывке. Когда (Украина. — Прим. ред.) будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией", — сказал он.

Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровМихаил ПодолякНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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