https://ria.ru/20231203/navodneniya-1913511802.html

Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек

Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек - РИА Новости, 03.12.2023

Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек

Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T22:50

2023-12-03T22:50

2023-12-03T22:50

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танзания

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. Ранее в воскресенье издание Citizen сообщало со ссылкой на местные власти, что не менее 20 человек погибли в танзанийском районе Хананг из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями в районе. "По состоянию на сегодняшний вечер, число погибших достигло 47 и 85 ранены", - приводит агентство заявление районного уполномоченного области Маньяра Квин Сендиги местным СМИ.

https://ria.ru/20231128/navodneniya-1912307861.html

танзания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, танзания