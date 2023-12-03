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Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек - РИА Новости, 03.12.2023
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22:50 03.12.2023
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Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек - РИА Новости, 03.12.2023
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек
Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T22:50
2023-12-03T22:50
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. Ранее в воскресенье издание Citizen сообщало со ссылкой на местные власти, что не менее 20 человек погибли в танзанийском районе Хананг из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями в районе. "По состоянию на сегодняшний вечер, число погибших достигло 47 и 85 ранены", - приводит агентство заявление районного уполномоченного области Маньяра Квин Сендиги местным СМИ.
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в мире, танзания
В мире, Танзания
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек

AFP: число погибших при наводнениях в Танзании достигло 47, ранены 85 человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМорское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании
Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Морское побережье в городе Дар-эс-Салам в Танзании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.
Ранее в воскресенье издание Citizen сообщало со ссылкой на местные власти, что не менее 20 человек погибли в танзанийском районе Хананг из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями в районе.
«
"По состоянию на сегодняшний вечер, число погибших достигло 47 и 85 ранены", - приводит агентство заявление районного уполномоченного области Маньяра Квин Сендиги местным СМИ.
Наводнение на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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