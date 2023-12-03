https://ria.ru/20231203/navodneniya-1913511802.html
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек - РИА Новости, 03.12.2023
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек
Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T22:50
2023-12-03T22:50
2023-12-03T22:50
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ. Ранее в воскресенье издание Citizen сообщало со ссылкой на местные власти, что не менее 20 человек погибли в танзанийском районе Хананг из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями в районе. "По состоянию на сегодняшний вечер, число погибших достигло 47 и 85 ранены", - приводит агентство заявление районного уполномоченного области Маньяра Квин Сендиги местным СМИ.
https://ria.ru/20231128/navodneniya-1912307861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания
Число жертв наводнений в Танзании возросло до 47 человек
AFP: число погибших при наводнениях в Танзании достигло 47, ранены 85 человек