https://ria.ru/20231203/napadenie-1913422194.html
В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса
В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса - РИА Новости, 03.12.2023
В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса
Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает региональная полиция в воскресенье. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:06
2023-12-03T09:06
2023-12-03T09:06
происшествия
челябинская область
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает региональная полиция в воскресенье. "В Увельском районе сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали агрессивного пассажира автобуса... Около 19 часов (17.00 мск - ред.) поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка... Зачинщик конфликта, видимо находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него – предмет, похожий на холодное оружие... В автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте". Пассажирам, получившим травмы и порезы, была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась, добавили в региональном УМВД. В ведомстве уточнили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ у лесополосы с "предметом, схожим с оружием".
https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ
В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса
В Челябинской области три человека пострадали при нападении пассажира автобуса
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает
региональная полиция в воскресенье.
"В Увельском районе сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали агрессивного пассажира автобуса... Около 19 часов (17.00 мск - ред.) поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка... Зачинщик конфликта, видимо находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него – предмет, похожий на холодное оружие... В автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Пассажирам, получившим травмы и порезы, была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась, добавили в региональном УМВД.
В ведомстве уточнили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ
у лесополосы с "предметом, схожим с оружием".
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