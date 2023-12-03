https://ria.ru/20231203/napadenie-1913422194.html

В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса

В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса - РИА Новости, 03.12.2023

В Челябинской области мужчина напал на трех пассажиров автобуса

Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает региональная полиция в воскресенье. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:06

2023-12-03T09:06

2023-12-03T09:06

происшествия

челябинская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Три человека пострадали при нападении мужчины в автобусе в Увельском районе Челябинской области, сообщает региональная полиция в воскресенье. "В Увельском районе сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали агрессивного пассажира автобуса... Около 19 часов (17.00 мск - ред.) поступило сообщение от водителя автобуса, что в салоне транспортного средства происходит драка... Зачинщик конфликта, видимо находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него – предмет, похожий на холодное оружие... В автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте". Пассажирам, получившим травмы и порезы, была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась, добавили в региональном УМВД. В ведомстве уточнили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ у лесополосы с "предметом, схожим с оружием".

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, гибдд мвд рф