https://ria.ru/20231203/nagrazhdenie-1913413708.html

В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины

В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины - РИА Новости, 03.12.2023

В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины

Управление МЧС по Приморью наградило студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина, который спас пожилого мужчину во время пожара в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T07:08

2023-12-03T07:08

2023-12-03T07:12

происшествия

приморский край

россия

дальнереченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Управление МЧС по Приморью наградило студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина, который спас пожилого мужчину во время пожара в Дальнереченске, об этом сообщается на сайте ведомства.Пожар произошел 25 октября в многоквартирном доме."Увидев возгорание, Анатолий поспешил на помощь. Вспомнив, что в соседней квартире проживает одинокий пожилой мужчина, не теряя ни минуты, молодой человек бросился к нему на помощь. Он обнаружил спящего мужчину и вывел его на свежий воздух", — говорится в сообщении.Пожарные потушили огонь.От имени руководства главка МЧС по Приморскому краю студенту вручили благодарственное письмо "За мужество и отвагу, проявленные при решительных действиях по спасению человека".

https://ria.ru/20231128/kista-1912339672.html

https://ria.ru/20231127/priamure-1912016793.html

приморский край

россия

дальнереченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)