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В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины - РИА Новости, 03.12.2023
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Хорошие новости
 
07:08 03.12.2023 (обновлено: 07:12 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/nagrazhdenie-1913413708.html
В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины
В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины - РИА Новости, 03.12.2023
В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины
Управление МЧС по Приморью наградило студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина, который спас пожилого мужчину во время пожара в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T07:08
2023-12-03T07:12
происшествия
приморский край
россия
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Управление МЧС по Приморью наградило студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина, который спас пожилого мужчину во время пожара в Дальнереченске, об этом сообщается на сайте ведомства.Пожар произошел 25 октября в многоквартирном доме."Увидев возгорание, Анатолий поспешил на помощь. Вспомнив, что в соседней квартире проживает одинокий пожилой мужчина, не теряя ни минуты, молодой человек бросился к нему на помощь. Он обнаружил спящего мужчину и вывел его на свежий воздух", — говорится в сообщении.Пожарные потушили огонь.От имени руководства главка МЧС по Приморскому краю студенту вручили благодарственное письмо "За мужество и отвагу, проявленные при решительных действиях по спасению человека".
https://ria.ru/20231128/kista-1912339672.html
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происшествия, приморский край, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Россия, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Приморье наградили студента за спасение жизни пожилого мужчины

В Приморье наградили студента, который при пожаре спас пожилого мужчину

© ФотоНаграждение студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина за спасение при пожаре пожилого мужчины
Награждение студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина за спасение при пожаре пожилого мужчины - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото
Награждение студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина за спасение при пожаре пожилого мужчины
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Управление МЧС по Приморью наградило студента Промышленно-технологического колледжа Анатолия Лукошкина, который спас пожилого мужчину во время пожара в Дальнереченске, об этом сообщается на сайте ведомства.
Пожар произошел 25 октября в многоквартирном доме.
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"Увидев возгорание, Анатолий поспешил на помощь. Вспомнив, что в соседней квартире проживает одинокий пожилой мужчина, не теряя ни минуты, молодой человек бросился к нему на помощь. Он обнаружил спящего мужчину и вывел его на свежий воздух", — говорится в сообщении.
Пожарные потушили огонь.
От имени руководства главка МЧС по Приморскому краю студенту вручили благодарственное письмо "За мужество и отвагу, проявленные при решительных действиях по спасению человека".
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Хорошие новостиПроисшествияПриморский крайРоссияДальнереченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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