https://ria.ru/20231203/mnenie-1913403639.html

"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине

"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине - РИА Новости, 03.12.2023

"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине

Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T02:22

2023-12-03T02:22

2023-12-03T02:22

в мире

украина

флориан филиппо

франция

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!" — возмутился политик.Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231203/mechty-1913401213.html

украина

франция

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Максим Горбачев

в мире, украина, флориан филиппо, франция