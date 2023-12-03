"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине
Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине
© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!" — возмутился политик.
Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.