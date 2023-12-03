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"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине - РИА Новости, 03.12.2023
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02:22 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/mnenie-1913403639.html
"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине
"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине - РИА Новости, 03.12.2023
"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине
Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:22
2023-12-03T02:22
в мире
украина
флориан филиппо
франция
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!&quot; — возмутился политик.Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, флориан филиппо, франция
В мире, Украина, Флориан Филиппо, Франция
"Осмелели". Во Франции прислушались к мнению России об Украине

Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!" — возмутился политик.

Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет".
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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