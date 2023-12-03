https://ria.ru/20231203/mirnyy-1913472161.html

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 03.12.2023

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:55

2023-12-03T16:55

2023-12-03T16:55

в мире

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Патриса Лумумбы получил ранение парень 2005 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 14.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20231203/obstrel-1913438218.html

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донецкая народная республика

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