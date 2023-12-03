https://ria.ru/20231203/meropriyatiya-1913467515.html

В Кузбассе пройдут 300 мероприятий во время музейной патриотической недели

В Кузбассе пройдут 300 мероприятий во время музейной патриотической недели - РИА Новости, 03.12.2023

В Кузбассе пройдут 300 мероприятий во время музейной патриотической недели

Три сотни мероприятий пройдут во время Всекузбасской музейной патриотической недели, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:25

2023-12-03T16:25

2023-12-03T16:25

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Три сотни мероприятий пройдут во время Всекузбасской музейной патриотической недели, сообщает пресс-служба правительства региона. Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. В честь памятной даты в музеях Кузбасса началась патриотическая неделя. Также она приурочена ко Дню воинской славы России - Дню начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой (5 декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря). До 10 декабря запланировано свыше 300 мероприятий. "Наши музеи проводят важнейшую работу - помогают кузбассовцам, прежде всего молодежи, узнать о подвигах наших отцов и дедов, о нашей великой истории, обо всем том, чем мы можем гордиться. В течение недели у нас будут проходить выставки, лекции, уроки мужества, экскурсии, посвященные героям-кузбассовцам, всем, кто своими поступками показал пример служения родине - от Великой Отечественной до специальной военной операции", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что ключевым событием Всекузбасской патриотической недели станет Урок мужества "Подвигами героев - гордимся". Он начнется одновременно во всех музеях Кузбасса 5 декабря в 14.00 (10.00 мск). Уточняется, что вступительная часть пройдет в отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея, затем в каждом музее запланированы экскурсии по тематическим экспозициям и выставкам, посвященным Великой Отечественной войне, локальным военным конфликтам, специальной военной операции.

https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев