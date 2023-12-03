https://ria.ru/20231203/medveditsa-1913466503.html

В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу

В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу - РИА Новости, 03.12.2023

В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу

Медведицу, напавшую на четверых рабочих в лесу, ищут, возможно, она впала в спячку, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:16

2023-12-03T16:16

2023-12-03T17:49

республика коми

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведицу, напавшую на четверых рабочих в лесу, ищут, возможно, она впала в спячку, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. "В настоящее время местонахождение диких животных не установлено. В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку", - сообщила Киселевич в своем Telegram-канале.Она добавила, что при необходимости будут проведены мероприятия по охоте, срок охоты на медведя - 31 декабря. Ранее сообщалось, что четверо лесозаготовщиков пострадали в районе Троицко-Печорска, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица после встречи с медведицей, которая вышла из берлоги. Рабочим удалось напугать ее шумом бензопилы, и она убежала. Пострадавшие вышли смогли вызвать спасателей и врачей, добравшись до зоны покрытия сотовой связи.

https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html

республика коми

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республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия