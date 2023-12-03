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В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу - РИА Новости, 03.12.2023
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16:16 03.12.2023 (обновлено: 17:49 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/medveditsa-1913466503.html
В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу
В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу - РИА Новости, 03.12.2023
В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу
Медведицу, напавшую на четверых рабочих в лесу, ищут, возможно, она впала в спячку, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:16
2023-12-03T17:49
республика коми
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведицу, напавшую на четверых рабочих в лесу, ищут, возможно, она впала в спячку, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. &quot;В настоящее время местонахождение диких животных не установлено. В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку&quot;, - сообщила Киселевич в своем Telegram-канале.Она добавила, что при необходимости будут проведены мероприятия по охоте, срок охоты на медведя - 31 декабря. Ранее сообщалось, что четверо лесозаготовщиков пострадали в районе Троицко-Печорска, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица после встречи с медведицей, которая вышла из берлоги. Рабочим удалось напугать ее шумом бензопилы, и она убежала. Пострадавшие вышли смогли вызвать спасателей и врачей, добравшись до зоны покрытия сотовой связи.
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республика коми
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республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Республика Коми, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия
В Коми ищут напавшую на рабочих медведицу

Минприроды Коми: медведицу, напавшую на рабочих в лесу, ищут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРека
Река - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Медведицу, напавшую на четверых рабочих в лесу, ищут, возможно, она впала в спячку, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.
«

"В настоящее время местонахождение диких животных не установлено. В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку", - сообщила Киселевич в своем Telegram-канале.

Она добавила, что при необходимости будут проведены мероприятия по охоте, срок охоты на медведя - 31 декабря.
Ранее сообщалось, что четверо лесозаготовщиков пострадали в районе Троицко-Печорска, двое оказались в реанимации, у них разорваны лица после встречи с медведицей, которая вышла из берлоги. Рабочим удалось напугать ее шумом бензопилы, и она убежала. Пострадавшие вышли смогли вызвать спасателей и врачей, добравшись до зоны покрытия сотовой связи.
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Республика КомиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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