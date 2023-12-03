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Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона - РИА Новости, 03.12.2023
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09:31 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/magadan-1913424164.html
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона - РИА Новости, 03.12.2023
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:31
2023-12-03T09:31
владимир путин
магаданская область
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме президента РФ. По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы". Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.
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владимир путин, магаданская область, общество
Владимир Путин, Магаданская область, Общество
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

Путин: в Магаданской области реализуются проекты в добывающей отрасли и АПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме президента РФ.
По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы".
Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.
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