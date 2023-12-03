https://ria.ru/20231203/magadan-1913424164.html

Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона - РИА Новости, 03.12.2023

Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:31

2023-12-03T09:31

2023-12-03T09:31

владимир путин

магаданская область

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме президента РФ. По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы". Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, магаданская область, общество