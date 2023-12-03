https://ria.ru/20231203/magadan-1913424164.html
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона - РИА Новости, 03.12.2023
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:31
2023-12-03T09:31
2023-12-03T09:31
владимир путин
магаданская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме президента РФ. По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы". Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, магаданская область, общество
Владимир Путин, Магаданская область, Общество
Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона
Путин: в Магаданской области реализуются проекты в добывающей отрасли и АПК
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
жителей Магаданской области со знаменательной датой - с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме президента РФ.
По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что "в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы".
Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.
Магаданский губернатор пригласил гостей на день Колымы на выставке "Россия"