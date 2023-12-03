https://ria.ru/20231203/kupyanskoe-1913450726.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 03.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:03
2023-12-03T14:03
2023-12-03T14:16
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Также уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области."Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка и Серебрянского лесничества."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли 340 военных
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области
. Также уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
"Потери противника составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики
. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка и Серебрянского лесничества.
"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в Минобороны.
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