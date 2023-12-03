https://ria.ru/20231203/konflikt-1913497895.html

Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между Зеленским и Залужным

Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 04.12.2023

Подоляк заявил о "жестких дискуссиях" между Зеленским и Залужным

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что конфликта между Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-03T20:26

2023-12-03T20:26

2023-12-04T00:09

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

михаил подоляк

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что конфликта между Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН."Очень странно говорить о конфликте Зеленского и Залужного, если учитывать роли их… Дискуссии жесткие бывают? Безусловно. Это нормальная управленческая модель. Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта", - сказал Подоляк.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утвержало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231203/udar-1913481606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, михаил подоляк