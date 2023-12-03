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В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата - РИА Новости, 03.12.2023
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09:37 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/kitay-1913424993.html
В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата
В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата - РИА Новости, 03.12.2023
В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата
Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T09:37
2023-12-03T09:37
в мире
китай
вторая мировая война (1939-1945)
шэньян
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель представительства министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. "Третьего декабря на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата", - сообщил Кисенко. На траурной церемонии присутствовали консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Антон Горелов, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, делегация Народного правительства города Шэньян, сотрудники генконсульства, проживающие в Китае соотечественники. Кисенко добавил, что участники церемонии возложили цветы к памятнику бойцам и офицерам Красной Армии, могилам советских солдат, павших при освобождении города от японских захватчиков. "Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными", - заявил на церемонии консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Горелов. Он подчеркнул, что "День Неизвестного Солдата – это не только день памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и дата, объединяющая всех тех, кто пал в бою, пропал без вести во время войн и военных конфликтов"."Представительством Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР ведется постоянная работа по установлению сведений о воинах, погибших и захороненных в Китае", - добавил также Кисенко.Он указал, что "на протяжении последних лет ежегодно устанавливалось до тысячи новых имен, в этом году установлено более 2,3 тысячи фамилий солдат и офицеров, считавшихся неизвестными"."Вместе с тем по-прежнему остаются неизвестными более 400 имен защитников Отечества, павших в 1945 году при освобождении Северо-Востока Китая. Количество российских воинов, погибших в Русско-японской войне 1904-1905 годах, измеряется тысячами. Работа по установлению имен продолжается", - отметил он.
https://ria.ru/20231130/gladkov-1912850878.html
https://ria.ru/20231127/levskoy-1912099534.html
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в мире, китай, вторая мировая война (1939-1945), шэньян
В мире, Китай, Вторая мировая война (1939-1945), Шэньян
В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата

На советском воинском кладбище в Китае почтили память бойцов Красной армии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель представительства министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
"Третьего декабря на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата", - сообщил Кисенко.
На траурной церемонии присутствовали консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Антон Горелов, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, делегация Народного правительства города Шэньян, сотрудники генконсульства, проживающие в Китае соотечественники.
Кисенко добавил, что участники церемонии возложили цветы к памятнику бойцам и офицерам Красной Армии, могилам советских солдат, павших при освобождении города от японских захватчиков.
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"Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными", - заявил на церемонии консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Горелов.
Он подчеркнул, что "День Неизвестного Солдата – это не только день памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и дата, объединяющая всех тех, кто пал в бою, пропал без вести во время войн и военных конфликтов".
"Представительством Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР ведется постоянная работа по установлению сведений о воинах, погибших и захороненных в Китае", - добавил также Кисенко.
Он указал, что "на протяжении последних лет ежегодно устанавливалось до тысячи новых имен, в этом году установлено более 2,3 тысячи фамилий солдат и офицеров, считавшихся неизвестными".
"Вместе с тем по-прежнему остаются неизвестными более 400 имен защитников Отечества, павших в 1945 году при освобождении Северо-Востока Китая. Количество российских воинов, погибших в Русско-японской войне 1904-1905 годах, измеряется тысячами. Работа по установлению имен продолжается", - отметил он.
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