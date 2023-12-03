https://ria.ru/20231203/kitay-1913424993.html

В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата

В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата - РИА Новости, 03.12.2023

В Китае прошло мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата

Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T09:37

2023-12-03T09:37

2023-12-03T09:37

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китай

вторая мировая война (1939-1945)

шэньян

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ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель представительства министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. "Третьего декабря на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата", - сообщил Кисенко. На траурной церемонии присутствовали консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Антон Горелов, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, делегация Народного правительства города Шэньян, сотрудники генконсульства, проживающие в Китае соотечественники. Кисенко добавил, что участники церемонии возложили цветы к памятнику бойцам и офицерам Красной Армии, могилам советских солдат, павших при освобождении города от японских захватчиков. "Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными", - заявил на церемонии консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Горелов. Он подчеркнул, что "День Неизвестного Солдата – это не только день памяти героев, погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, но и дата, объединяющая всех тех, кто пал в бою, пропал без вести во время войн и военных конфликтов"."Представительством Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР ведется постоянная работа по установлению сведений о воинах, погибших и захороненных в Китае", - добавил также Кисенко.Он указал, что "на протяжении последних лет ежегодно устанавливалось до тысячи новых имен, в этом году установлено более 2,3 тысячи фамилий солдат и офицеров, считавшихся неизвестными"."Вместе с тем по-прежнему остаются неизвестными более 400 имен защитников Отечества, павших в 1945 году при освобождении Северо-Востока Китая. Количество российских воинов, погибших в Русско-японской войне 1904-1905 годах, измеряется тысячами. Работа по установлению имен продолжается", - отметил он.

https://ria.ru/20231130/gladkov-1912850878.html

https://ria.ru/20231127/levskoy-1912099534.html

китай

шэньян

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, вторая мировая война (1939-1945), шэньян