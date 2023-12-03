https://ria.ru/20231203/kissindzher-1913459117.html
Издание Politico рассказало о последнем интервью с Киссинджером
Издание Politico рассказало о последнем интервью с Киссинджером - РИА Новости, 03.12.2023
Издание Politico рассказало о последнем интервью с Киссинджером
Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в одном из своих последних интервью Politico заявил, что главной проблемой в российско-американских отношениях РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:19
2023-12-03T15:19
2023-12-03T15:19
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генри киссинджер
умер генри киссинджер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в одном из своих последних интервью Politico заявил, что главной проблемой в российско-американских отношениях является отсутствие диалога между странами, из-за этого, по его мнению, в США не понимают российского мышления. Издание Politico в начале статьи пишет, что взяло интервью у Киссинджера 18 октября и оно - одно из последних, а возможно, и последнее. О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии. "Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет", - заявил Киссинджер в интервью газете Politico.
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054718.html
https://ria.ru/20231201/kissindzher-1913054557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, генри киссинджер, умер генри киссинджер
В мире, США, Россия, Генри Киссинджер, Умер Генри Киссинджер
Издание Politico рассказало о последнем интервью с Киссинджером
Politico: Киссинджер рассказал о главной проблеме в отношениях России и США