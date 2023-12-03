https://ria.ru/20231203/kherson-1913451458.html
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек - РИА Новости, 03.12.2023
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 65 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станцию... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:05
2023-12-03T14:05
2023-12-03T14:38
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 65 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка, Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 65 бойцов