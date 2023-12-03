https://ria.ru/20231203/kherson-1913451458.html

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек - РИА Новости, 03.12.2023

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 65 человек

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 65 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станцию... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T14:05

2023-12-03T14:05

2023-12-03T14:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_0a31aeded1d2d734b015228c49f26144.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 65 украинских военнослужащих, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка, Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, вооруженные силы украины