https://ria.ru/20231203/kartina-1913491377.html

Картина Айвазовского ушла с молотка за 50 миллионов рублей

Картина Айвазовского ушла с молотка за 50 миллионов рублей - РИА Новости, 03.12.2023

Картина Айвазовского ушла с молотка за 50 миллионов рублей

Картину "Корабль в море на фоне гор" 1891 года русского художника Ивана Айвазовского продали за 50 миллионов рублей на первых торгах российского аукционного... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:30

2023-12-03T19:30

2023-12-03T22:45

москва

иван айвазовский

sotheby's

николай рерих

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Картину "Корабль в море на фоне гор" 1891 года русского художника Ивана Айвазовского продали за 50 миллионов рублей на первых торгах российского аукционного холдинга, который их организаторы называют отечественным аналогом Christie's, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгов. Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, в воскресенье в историческом особняке Ф. С. Коробова в Москве проводит первые торги из 83 лотов музейного уровня на предварительную сумму в полмиллиарда рублей. "Продали картину Ивана Айвазовского "Корабль в море на фоне гор" 1891 года за 50 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Отмечается, что картина "Корабль в море на фоне гор" кисти Айвазовского представляет собой пейзаж маслом. Он относится к зрелому периоду творчества художника. В работе прослеживаются характерные для Айвазовского приемы построения красочного слоя и особенности подготовительного рисунка. Подлинность лота подтверждает автограф художника.Кроме того, с молотка ушли полотна импрессиониста Сергея Виноградова "Дама в интерьере" за 24 миллиона рублей, Григория Чернецова "Вид на Дворец дожей" за 16 миллионов рублей и Николая Рериха "Гималаи" за 3,8 миллиона рублей.В пресс-службе добавили, что до 13 декабря будет проходить пост-продажа торгов.Основной стрим аукциона представляет живопись и графика отечественных мастеров начала XIX - середины ХХ веков. Торги стали первыми для нового российского аукционного холдинга, созданного Московским аукционным домом, Аукционным домом Клуба коллекционеров графики и Петербургским аукционным домом с целью занять сегмент "русских торгов" после отказала Christie"s и Sotheby's сотрудничать с российскими коллекционерами.

https://ria.ru/20231118/viski-1910325919.html

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москва, иван айвазовский, sotheby's , николай рерих