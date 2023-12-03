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Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 03.12.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:45
2023-12-03T15:45
2023-12-03T15:45
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КАИР, 3 дек - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. "В ответ на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали большим ракетным залпом базу американского оккупанта "Хараб аль-Джир" на северо-востоке Сирии, было прямое попадание в цель", - говорится в заявлении формирований. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ирак, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Ирак, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии
Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли ракетами базу США в Сирии