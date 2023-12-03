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Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии

Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 03.12.2023

Шиитские группировки Ирака заявили, что обстреляли базу США в Сирии

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:45

2023-12-03T15:45

2023-12-03T15:45

в мире

сирия

ирак

сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 дек - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. "В ответ на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали большим ракетным залпом базу американского оккупанта "Хараб аль-Джир" на северо-востоке Сирии, было прямое попадание в цель", - говорится в заявлении формирований. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, ирак, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году