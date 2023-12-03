https://ria.ru/20231203/investitsii-1913438330.html

Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе

Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе - РИА Новости, 03.12.2023

Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе

В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:09

2023-12-03T12:09

2023-12-03T12:09

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов региона на инфраструктуру ОЭЗ за счет федеральных налоговых платежей резидентов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, возмещенные средства будут направлены на создание дополнительных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье". "Готовая инфраструктура – это экономия для инвесторов. Высвобождаемые средства резидент сможет направить в развитие своего производства", – отметил Паслер. Он также напомнил, что по итогам 2023 года уровень инвестиционной привлекательности Оренбургской области вырос. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе - динамичного развития Особой экономической зоны "Оренбуржье". "Мы активно используем различные механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ. Действующие уже позволили привлечь в бюджет четыре миллиарда рублей. За два года - 13 резидентов и 13 тысяч рабочих мест в перспективе. Заявленные инвестиции - почти 40 миллиардов рублей", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912772708.html

оренбургская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, денис паслер