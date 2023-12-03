https://ria.ru/20231203/investitsii-1913438330.html
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе - РИА Новости, 03.12.2023
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе
В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:09
2023-12-03T12:09
2023-12-03T12:09
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов региона на инфраструктуру ОЭЗ за счет федеральных налоговых платежей резидентов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, возмещенные средства будут направлены на создание дополнительных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье". "Готовая инфраструктура – это экономия для инвесторов. Высвобождаемые средства резидент сможет направить в развитие своего производства", – отметил Паслер. Он также напомнил, что по итогам 2023 года уровень инвестиционной привлекательности Оренбургской области вырос. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе - динамичного развития Особой экономической зоны "Оренбуржье". "Мы активно используем различные механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ. Действующие уже позволили привлечь в бюджет четыре миллиарда рублей. За два года - 13 резидентов и 13 тысяч рабочих мест в перспективе. Заявленные инвестиции - почти 40 миллиардов рублей", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912772708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов региона на инфраструктуру ОЭЗ за счет федеральных налоговых платежей резидентов, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор Денис Паслер.
По его словам, возмещенные средства будут направлены на создание дополнительных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье".
"Готовая инфраструктура – это экономия для инвесторов. Высвобождаемые средства резидент сможет направить в развитие своего производства", – отметил Паслер.
Он также напомнил, что по итогам 2023 года уровень инвестиционной привлекательности Оренбургской области вырос. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе - динамичного развития Особой экономической зоны "Оренбуржье".
"Мы активно используем различные механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ. Действующие уже позволили привлечь в бюджет четыре миллиарда рублей. За два года - 13 резидентов и 13 тысяч рабочих мест в перспективе. Заявленные инвестиции - почти 40 миллиардов рублей", – подчеркнул губернатор.
Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"