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Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе - РИА Новости, 03.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:09 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/investitsii-1913438330.html
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе - РИА Новости, 03.12.2023
Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе
В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:09
2023-12-03T12:09
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов региона на инфраструктуру ОЭЗ за счет федеральных налоговых платежей резидентов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер. По его словам, возмещенные средства будут направлены на создание дополнительных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье". "Готовая инфраструктура – это экономия для инвесторов. Высвобождаемые средства резидент сможет направить в развитие своего производства", – отметил Паслер. Он также напомнил, что по итогам 2023 года уровень инвестиционной привлекательности Оренбургской области вырос. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе - динамичного развития Особой экономической зоны "Оренбуржье". "Мы активно используем различные механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ. Действующие уже позволили привлечь в бюджет четыре миллиарда рублей. За два года - 13 резидентов и 13 тысяч рабочих мест в перспективе. Заявленные инвестиции - почти 40 миллиардов рублей", – подчеркнул губернатор.
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Оренбуржье внедрит допмеру для стимулирования инвестдеятельности в регионе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГород Оренбург
Город Оренбург - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области планируют внедрить дополнительный механизм для стимулирования инвестиционной деятельности – компенсацию расходов региона на инфраструктуру ОЭЗ за счет федеральных налоговых платежей резидентов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер.
По его словам, возмещенные средства будут направлены на создание дополнительных объектов инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье".
"Готовая инфраструктура – это экономия для инвесторов. Высвобождаемые средства резидент сможет направить в развитие своего производства", – отметил Паслер.
Он также напомнил, что по итогам 2023 года уровень инвестиционной привлекательности Оренбургской области вырос. Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе - динамичного развития Особой экономической зоны "Оренбуржье".
"Мы активно используем различные механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ. Действующие уже позволили привлечь в бюджет четыре миллиарда рублей. За два года - 13 резидентов и 13 тысяч рабочих мест в перспективе. Заявленные инвестиции - почти 40 миллиардов рублей", – подчеркнул губернатор.
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