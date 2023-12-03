https://ria.ru/20231203/infrastruktura-1913427573.html
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование - РИА Новости, 03.12.2023
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование
Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:26
2023-12-03T10:26
2023-12-03T10:26
дальний восток
приморский край
сахалинская область
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149840/66/1498406613_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_7cee125130dc6a1d621dd713c1d45776.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте кабмина. "На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят в Приморский край на приобретение тяжёлой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито. Дополнительное финансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.
https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html
дальний восток
приморский край
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149840/66/1498406613_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b17d430dd1db8f5878df946bae7848c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, приморский край, сахалинская область, михаил мишустин, экономика
Дальний Восток, Приморский край, Сахалинская область, Михаил Мишустин, Экономика
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят 473 миллиона рублей