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На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование - РИА Новости, 03.12.2023
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10:26 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/infrastruktura-1913427573.html
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование - РИА Новости, 03.12.2023
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование
Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:26
2023-12-03T10:26
дальний восток
приморский край
сахалинская область
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте кабмина. "На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят в Приморский край на приобретение тяжёлой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито. Дополнительное финансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.
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дальний восток, приморский край, сахалинская область, михаил мишустин, экономика
Дальний Восток, Приморский край, Сахалинская область, Михаил Мишустин, Экономика
На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование

На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят 473 миллиона рублей

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Купюры - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте кабмина.
"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства поступят в Приморский край на приобретение тяжёлой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито.
Дополнительное финансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.
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Дальний ВостокПриморский крайСахалинская областьМихаил МишустинЭкономика
 
 
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