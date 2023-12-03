https://ria.ru/20231203/infrastruktura-1913427573.html

На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование

На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование - РИА Новости, 03.12.2023

На развитие инфраструктуры Дальнего Востока направят допфинансирование

Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:26

2023-12-03T10:26

2023-12-03T10:26

дальний восток

приморский край

сахалинская область

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 473 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщается на сайте кабмина. "На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства поступят в Приморский край на приобретение тяжёлой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое – Янкито. Дополнительное финансирование также получат Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС и Чукотский автономный округ на приобретение, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.

https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html

дальний восток

приморский край

сахалинская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, приморский край, сахалинская область, михаил мишустин, экономика