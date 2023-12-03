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Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды - РИА Новости, 03.12.2023
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10:54 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/golosovanie-1913429412.html
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды - РИА Новости, 03.12.2023
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды
Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", лидером пока... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T10:54
2023-12-03T10:54
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", лидером пока является имя Катюша, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для малышки-панды из Московского зоопарка. Всего на выбор предложено десять вариантов имени. Среди них есть два русских и несколько китайских. "В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка. За сутки к нему присоединились более 100 тысяч москвичей", - говорится в сообщении. Как следует из данных голосования, пока лидирует имя Катюша, за него проголосовали 27 процентов, это свыше 30 тысяч голосов. Также москвичи активно выбирают вариант Мо Мо. За данное имя проголосовали 21 процент или свыше 23 тысяч человек. Одним из популярных вариантов является имя Маша. За него проголосовали свыше 19 тысяч человек, что составляет 17 процентов. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
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общество, москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

В голосовании по имени для маленькой панды в Москве лидирует Катюша

© Фото : Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", лидером пока является имя Катюша, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для малышки-панды из Московского зоопарка. Всего на выбор предложено десять вариантов имени. Среди них есть два русских и несколько китайских.
«
"В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка. За сутки к нему присоединились более 100 тысяч москвичей", - говорится в сообщении.
Как следует из данных голосования, пока лидирует имя Катюша, за него проголосовали 27 процентов, это свыше 30 тысяч голосов.
Также москвичи активно выбирают вариант Мо Мо. За данное имя проголосовали 21 процент или свыше 23 тысяч человек. Одним из популярных вариантов является имя Маша. За него проголосовали свыше 19 тысяч человек, что составляет 17 процентов.
В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
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