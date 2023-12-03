https://ria.ru/20231203/gaza-1913476494.html

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек - РИА Новости, 03.12.2023

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек, заявил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра на... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:26

2023-12-03T17:26

2023-12-03T17:57

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

катар

ашраф аль-кидра

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ea4da4497464ca2a34478180373ec2a.jpg

КАИР, 3 дек — РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек, заявил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы."Число жертв израильской агрессии против сектора Газа с 7 октября выросло до 15 523 человек, ранения различной степени получили 41 316 граждан", — уточнил он.В свою очередь, по информации Израиля, в еврейском государстве погибли свыше 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231203/izrail-1913475310.html

https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар, ашраф аль-кидра, хамас