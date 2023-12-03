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Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
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03:41 03.12.2023 (обновлено: 08:27 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/gaza-1913406714.html
Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ
Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.12.2023
Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ
По меньшей мере 14 человек стали жертвами израильского обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщило палестинское агентство... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T03:41
2023-12-03T08:27
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек стали жертвами израильского обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщило палестинское агентство новостей WAFA.&quot;Израильские военные самолеты бомбят дома в лагере беженцев Нусейрат, унеся жизни 14 невинных людей&quot;, — говорится в публикации.Среди погибших — женщины и дети, также есть много пострадавших. По данным агентства, ожидается увеличение числа жертв, поскольку людей все еще продолжают доставать из-под обломков.В конце ноября Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с утра 24 ноября до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Не менее 14 человек погибли при обстреле лагеря в Газе, сообщают СМИ

WAFA: не менее 14 человек погибли в результате обстрела лагеря Нусейрат в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек стали жертвами израильского обстрела лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщило палестинское агентство новостей WAFA.
«

"Израильские военные самолеты бомбят дома в лагере беженцев Нусейрат, унеся жизни 14 невинных людей", — говорится в публикации.

Среди погибших — женщины и дети, также есть много пострадавших.
По данным агентства, ожидается увеличение числа жертв, поскольку людей все еще продолжают доставать из-под обломков.
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В конце ноября Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с утра 24 ноября до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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