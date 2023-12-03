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Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы
Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы - РИА Новости, 03.12.2023
Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:22
2023-12-03T02:22
2023-12-03T02:22
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются туристами. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции сообщало о гибели одного человека, и ранении еще одного в результате нападения в ножом в Париже. Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами. "Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов... Погибший при нападении был гражданином Германии", - приводит слова министра агентство Рейтер. Глава МВД также уточнил, что в результате атаки пострадали два человека. По словам министра, в 2016 году нападавший уже был осужден за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. Кроме того, задержанный заявил полиции, что был "расстроен" ситуацией в секторе Газа.
https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html
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в мире, париж, франция, германия, жеральд дарманен
В мире, Париж, Франция, Германия, Жеральд Дарманен
Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы
Reuters: глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются туристами.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции сообщало о гибели одного человека, и ранении еще одного в результате нападения в ножом в Париже. Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами.
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"Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов... Погибший при нападении был гражданином Германии", - приводит слова министра агентство Рейтер.
Глава МВД также уточнил, что в результате атаки пострадали два человека.
По словам министра, в 2016 году нападавший уже был осужден за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. Кроме того, задержанный заявил полиции, что был "расстроен" ситуацией в секторе Газа.
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