https://ria.ru/20231203/frantsiya-1913404137.html

Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы

Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы - РИА Новости, 03.12.2023

Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T02:22

2023-12-03T02:22

2023-12-03T02:22

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париж

франция

германия

жеральд дарманен

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются туристами. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции сообщало о гибели одного человека, и ранении еще одного в результате нападения в ножом в Париже. Нападавший – уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения – был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами. "Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов... Погибший при нападении был гражданином Германии", - приводит слова министра агентство Рейтер. Глава МВД также уточнил, что в результате атаки пострадали два человека. По словам министра, в 2016 году нападавший уже был осужден за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. Кроме того, задержанный заявил полиции, что был "расстроен" ситуацией в секторе Газа.

https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html

https://ria.ru/20231202/germaniya-1913362770.html

париж

франция

германия

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в мире, париж, франция, германия, жеральд дарманен