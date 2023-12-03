https://ria.ru/20231203/filippiny-1913472843.html
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента - РИА Новости, 03.12.2023
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента
Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:59
2023-12-03T16:59
2023-12-03T16:59
в мире
филиппины
фердинанд маркос
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до четырех, еще 10 человек ранены, сообщает газета Manila Times. Ранее издание Manila Bulletin сообщало о трех погибших и семи раненых. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решительно осудил взрыв и заявил, что за ним стоят иностранные террористы. "Четверо студентов погибли и не менее десяти получили ранения в государственном университете Минданао в воскресенье в результате взрыва, который, по словам властей, может быть делом рук террористической организации, пытающейся отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных", - пишет издание.
https://ria.ru/20231201/izrail-1913048905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Фердинанд Маркос
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента, десять ранены