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При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента - РИА Новости, 03.12.2023
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16:59 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/filippiny-1913472843.html
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента - РИА Новости, 03.12.2023
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента
Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:59
2023-12-03T16:59
в мире
филиппины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до четырех, еще 10 человек ранены, сообщает газета Manila Times. Ранее издание Manila Bulletin сообщало о трех погибших и семи раненых. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решительно осудил взрыв и заявил, что за ним стоят иностранные террористы. "Четверо студентов погибли и не менее десяти получили ранения в государственном университете Минданао в воскресенье в результате взрыва, который, по словам властей, может быть делом рук террористической организации, пытающейся отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных", - пишет издание.
https://ria.ru/20231201/izrail-1913048905.html
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в мире, филиппины, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Фердинанд Маркос
При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента

При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента, десять ранены

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФилиппинская полиция
Филиппинская полиция - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Филиппинская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до четырех, еще 10 человек ранены, сообщает газета Manila Times.
Ранее издание Manila Bulletin сообщало о трех погибших и семи раненых. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решительно осудил взрыв и заявил, что за ним стоят иностранные террористы.
"Четверо студентов погибли и не менее десяти получили ранения в государственном университете Минданао в воскресенье в результате взрыва, который, по словам властей, может быть делом рук террористической организации, пытающейся отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных", - пишет издание.
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