https://ria.ru/20231203/filippiny-1913472843.html

При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента

При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента - РИА Новости, 03.12.2023

При взрыве в университете на Филиппинах погибли четыре студента

Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:59

2023-12-03T16:59

2023-12-03T16:59

в мире

филиппины

фердинанд маркос

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин во время утренней воскресной мессы возросло до четырех, еще 10 человек ранены, сообщает газета Manila Times. Ранее издание Manila Bulletin сообщало о трех погибших и семи раненых. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решительно осудил взрыв и заявил, что за ним стоят иностранные террористы. "Четверо студентов погибли и не менее десяти получили ранения в государственном университете Минданао в воскресенье в результате взрыва, который, по словам властей, может быть делом рук террористической организации, пытающейся отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных", - пишет издание.

https://ria.ru/20231201/izrail-1913048905.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, фердинанд маркос