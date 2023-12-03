Рейтинг@Mail.ru
Плавится даже песок. Раскрыта тайна "пушистой" планеты - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 03.12.2023 (обновлено: 08:04 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/ekzoplaneta-1912411349.html
Плавится даже песок. Раскрыта тайна "пушистой" планеты
Плавится даже песок. Раскрыта тайна "пушистой" планеты - РИА Новости, 03.12.2023
Плавится даже песок. Раскрыта тайна "пушистой" планеты
Астрономы подтвердили: на экзопланетах есть силикатные облака. Одно из недавних открытий связано с горячим юпитером WASP-107b, из-за особенностей атмосферы... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:00
2023-12-03T08:04
наука
астрономия
космос
экзопланета
солнце
климат
венера
юпитер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912168193_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bd10250810a7bc9b782abe176e3d3bd5.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Астрономы подтвердили: на экзопланетах есть силикатные облака. Одно из недавних открытий связано с горячим юпитером WASP-107b, из-за особенностей атмосферы прозванным "пушистым". Как выглядят миры, где испаряются тугоплавкие минералы, — в материале РИА Новости.Гипотеза силикатных облаковНа Земле облака возникают из водяного пара, испаряемого с поверхности. Юпитер окутан газовой оболочкой, внутри которой — прослойка тумана из аммиака и гидросульфид аммония. Тучи на Венере — из капелек серной кислоты. А за пределами Солнечной системы встречаются планеты с облаками из песка и металла.В 1995-м швейцарские астрономы открыли первую экзопланету, близкую по массе к Юпитеру, но расположенную очень близко к своей звезде. Это было удивительно, ведь в Солнечной системе у звезды — небольшие каменные планеты, а газовые гиганты — очень далеко.Планета вращается вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса в пятидесяти световых лет от нас. Ее обозначили как 51 Пегаса b и прозвали Беллерофонтом в честь древнегреческого героя, обуздавшего крылатого коня. Вскоре стало понятно, что это новый класс экзопланет, сравнимых по массе и размерам с Юпитером. Из-за близости к звезде они раскалены до предела, поэтому их называют горячими юпитерами. Самое поразительное — у них есть атмосфера.В работе 2000 года ученые из США смоделировали атмосферу 51 Пегаса b на основе расчетных фотометрических данных. По их предположению, температура в недрах и на поверхности очень велика, примерно 1200 кельвинов. Испаряются даже силикаты из мантии, однако в атмосфере они конденсируются, образуя облачный слой из взвеси микропесчинок таких минералов, как энстатит (MgSiO3).Аномальные коричневые карликиЕще один необычный вид космических тел — коричневые карлики. Они должны были стать звездами, но из-за малой массы так и не вспыхнули, превратившись в нечто похожее на газовые гиганты типа Юпитера.Аномалии в данных телескопа Spitzer, наблюдавшего коричневые карлики в 2003-2009-м, давно беспокоили астрономов. Получалось, что в атмосфере некоторых есть облачные слои из силикатов. Недавно ученые из Канады проанализировали результаты, отобрали сотню объектов и определили их температуру: 1300-2000 кельвинов. При таких условиях действительно образуются силикатные облака.Ливни из капель титанаЭто подтвердили наблюдения с телескопа "Джеймс Уэбб". В Университете Аризоны изучили спектры экзопланеты VHS 1256 b, которая вращается вокруг двойной системы с периодом десять тысяч лет по орбите в четыре раза более удаленной, чем Плутон от Солнца.Атмосфера там постоянно бурлит, перемешивается. В глубине, где температура достигает 830 градусов Цельсия, образуются тучи из силикатных частиц. Их мелкая фракция похожа на дымку, крупная — скорее на песок. Из-за меньшей, чем у коричневых карликов, силы тяжести силикатные облака находятся на большей высоте, что делает их удобными для исследования.В 2017-м в созвездии Дева примерно в двух сотнях световых лет от нас открыли экзопланету WASP-107b. Вращается вокруг немного более холодной и менее массивной, чем Солнце, звезды. По массе близка к Нептуну, но с гораздо большим радиусом. Такие миры называют супернептунами.В целом плотность планеты очень низкая, а ядро оказалась даже менее массивным, чем ожидали. Это не позволяет крепко удерживать газовую оболочку, и она постепенно сдувается звездным ветром — за планетой тянется шлейф.Атмосфера WASP-107b очень большая и разреженная, поэтому ее называют "пушистой", "пухлой". Хорошо просвечивается телескопом. В итоге европейские ученые определили состав. Как выяснилось, кроме водяного пара и диоксида серы, там есть силикаты, которые формируют облака в верхних слоях.У планеты LTT9779b еще более экзотическая атмосфера. Это установили недавно с помощью космического телескопа Cheops. Это небесное тело отражает до 80 процентов света своей звезды (аналога Солнца), то есть очень яркое. Обычно планеты тусклые. Исключения редки. В Солнечной системе это Венера и ледяной спутник Юпитера Энцелад.LTT9779b расположена очень близко к звезде, днем на ней 2100 градусов. Такие объекты называют супергорячими нептунами. У них вообще не должно быть атмосферы: все, что испаряется с поверхности, уносит звездный ветер. Однако LTT9779b окутана тяжелыми тучами из силикатов, изливающими на поверхность титановые дожди. Как поясняют ученые, планета настолько горячая, что газовая оболочка перенасыщена парами металлов в 400 раз сильнее, чем у Солнца. Это позволяет удерживать металлические облака, а обилие силикатов обеспечивает исключительную яркость.
https://ria.ru/20210118/ekzoplaneta-1593505484.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912168193_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_264445135836dcf657e54ee758936a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрономия, космос, экзопланета, солнце, климат, венера, юпитер, нептун, физика
Наука, Астрономия, Космос, экзопланета, Солнце, Климат, Венера, Юпитер, нептун, Физика
Плавится даже песок. Раскрыта тайна "пушистой" планеты

Ученые подтвердили наличие экзопланет с песчаными и титановыми облаками

© LUCA School of Arts, Belgium/ Klaas Verpoest (visuals), Johan Van Looveren (typography). Science: Achrène Dyrek (CEA and Université Paris Cité, France), Michiel Min (SRON, the Netherlands), Leen Decin (KU Leuven, Belgium) / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASAЭкзопланета WASP-107b
Экзопланета WASP-107b
© LUCA School of Arts, Belgium/ Klaas Verpoest (visuals), Johan Van Looveren (typography). Science: Achrène Dyrek (CEA and Université Paris Cité, France), Michiel Min (SRON, the Netherlands), Leen Decin (KU Leuven, Belgium) / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Астрономы подтвердили: на экзопланетах есть силикатные облака. Одно из недавних открытий связано с горячим юпитером WASP-107b, из-за особенностей атмосферы прозванным "пушистым". Как выглядят миры, где испаряются тугоплавкие минералы, — в материале РИА Новости.

Гипотеза силикатных облаков

На Земле облака возникают из водяного пара, испаряемого с поверхности. Юпитер окутан газовой оболочкой, внутри которой — прослойка тумана из аммиака и гидросульфид аммония. Тучи на Венере — из капелек серной кислоты. А за пределами Солнечной системы встречаются планеты с облаками из песка и металла.
В 1995-м швейцарские астрономы открыли первую экзопланету, близкую по массе к Юпитеру, но расположенную очень близко к своей звезде. Это было удивительно, ведь в Солнечной системе у звезды — небольшие каменные планеты, а газовые гиганты — очень далеко.
Планета вращается вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса в пятидесяти световых лет от нас. Ее обозначили как 51 Пегаса b и прозвали Беллерофонтом в честь древнегреческого героя, обуздавшего крылатого коня. Вскоре стало понятно, что это новый класс экзопланет, сравнимых по массе и размерам с Юпитером. Из-за близости к звезде они раскалены до предела, поэтому их называют горячими юпитерами. Самое поразительное — у них есть атмосфера.
В работе 2000 года ученые из США смоделировали атмосферу 51 Пегаса b на основе расчетных фотометрических данных. По их предположению, температура в недрах и на поверхности очень велика, примерно 1200 кельвинов. Испаряются даже силикаты из мантии, однако в атмосфере они конденсируются, образуя облачный слой из взвеси микропесчинок таких минералов, как энстатит (MgSiO3).
© Фото : ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org)Так художник представил себе планету-гигант 51 Пегаса b
Так художник представил себе планету-гигант 51 Пегаса b - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger (skysurvey.org)
Так художник представил себе планету-гигант 51 Пегаса b

Аномальные коричневые карлики

Еще один необычный вид космических тел — коричневые карлики. Они должны были стать звездами, но из-за малой массы так и не вспыхнули, превратившись в нечто похожее на газовые гиганты типа Юпитера.
Аномалии в данных телескопа Spitzer, наблюдавшего коричневые карлики в 2003-2009-м, давно беспокоили астрономов. Получалось, что в атмосфере некоторых есть облачные слои из силикатов. Недавно ученые из Канады проанализировали результаты, отобрали сотню объектов и определили их температуру: 1300-2000 кельвинов. При таких условиях действительно образуются силикатные облака.
© NASA/JPL-CaltechКоричневые карлики
Коричневые карлики
© NASA/JPL-Caltech

Ливни из капель титана

Это подтвердили наблюдения с телескопа "Джеймс Уэбб". В Университете Аризоны изучили спектры экзопланеты VHS 1256 b, которая вращается вокруг двойной системы с периодом десять тысяч лет по орбите в четыре раза более удаленной, чем Плутон от Солнца.
Атмосфера там постоянно бурлит, перемешивается. В глубине, где температура достигает 830 градусов Цельсия, образуются тучи из силикатных частиц. Их мелкая фракция похожа на дымку, крупная — скорее на песок. Из-за меньшей, чем у коричневых карликов, силы тяжести силикатные облака находятся на большей высоте, что делает их удобными для исследования.
© NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)Экзопланета VHS 1256 b
Экзопланета VHS 1256 b
© NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)
Экзопланета VHS 1256 b
В 2017-м в созвездии Дева примерно в двух сотнях световых лет от нас открыли экзопланету WASP-107b. Вращается вокруг немного более холодной и менее массивной, чем Солнце, звезды. По массе близка к Нептуну, но с гораздо большим радиусом. Такие миры называют супернептунами.
В целом плотность планеты очень низкая, а ядро оказалась даже менее массивным, чем ожидали. Это не позволяет крепко удерживать газовую оболочку, и она постепенно сдувается звездным ветром — за планетой тянется шлейф.
Атмосфера WASP-107b очень большая и разреженная, поэтому ее называют "пушистой", "пухлой". Хорошо просвечивается телескопом. В итоге европейские ученые определили состав. Как выяснилось, кроме водяного пара и диоксида серы, там есть силикаты, которые формируют облака в верхних слоях.
© Michiel Min / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASAСпектр экзопланеты WASP-107b
Спектр экзопланеты WASP-107b
© Michiel Min / European MIRI EXO GTO team / ESA / NASA
У планеты LTT9779b еще более экзотическая атмосфера. Это установили недавно с помощью космического телескопа Cheops. Это небесное тело отражает до 80 процентов света своей звезды (аналога Солнца), то есть очень яркое. Обычно планеты тусклые. Исключения редки. В Солнечной системе это Венера и ледяной спутник Юпитера Энцелад.
LTT9779b расположена очень близко к звезде, днем на ней 2100 градусов. Такие объекты называют супергорячими нептунами. У них вообще не должно быть атмосферы: все, что испаряется с поверхности, уносит звездный ветер. Однако LTT9779b окутана тяжелыми тучами из силикатов, изливающими на поверхность титановые дожди. Как поясняют ученые, планета настолько горячая, что газовая оболочка перенасыщена парами металлов в 400 раз сильнее, чем у Солнца. Это позволяет удерживать металлические облака, а обилие силикатов обеспечивает исключительную яркость.
Планета WASP-107b на фоне материнской звезды
Астрономы разгадали секрет экзопланеты, не похожей на другие
18 января 2021, 19:00
 
НаукаАстрономияКосмосэкзопланетаСолнцеКлиматВенераЮпитернептунФизика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала