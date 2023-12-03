https://ria.ru/20231203/dubinskiy-1913434027.html
Полиция Киева опровергла информацию об избиении Дубинского в СИЗО
Полиция Киева опровергла информацию об избиении Дубинского в СИЗО - РИА Новости, 03.12.2023
Полиция Киева опровергла информацию об избиении Дубинского в СИЗО
Информация об избиении содержащегося под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского не подтвердилась,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:25
2023-12-03T11:25
2023-12-03T12:00
в мире
украина
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александр дубинский
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Информация об избиении содержащегося под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского не подтвердилась, сообщает в воскресенье полиция Киева.В субботу Дубинский заявил своим адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и министра внутренних дел страны Игоря Клименко."Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений депутату в СИЗО. Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.Позднее в воскресенье адвокаты в Telegram-канале Дубинского сообщили о его переводе в одиночную камеру с видеонаблюдением. При этом заявление, по данным адвокатов, о мерах безопасности рассмотрено не было, а судебно-медицинское исследование с депутатом не проводилось, поскольку его не разрешили вывезти из СИЗО.Ранее в ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной рады Украины Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20231129/rada-1912674209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, александр дубинский
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский
Полиция Киева опровергла информацию об избиении Дубинского в СИЗО
Полиция Киева опровергла информацию об избиении депутата Рады Дубинского в СИЗО
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Информация об избиении содержащегося под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского не подтвердилась, сообщает в воскресенье полиция Киева.
В субботу Дубинский заявил своим адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО и что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи
, генерального прокурора Андрея Костина
и министра внутренних дел страны Игоря Клименко
.
"Полиция проверила сообщение о нанесении телесных повреждений депутату в СИЗО. Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Позднее в воскресенье адвокаты в Telegram-канале Дубинского сообщили о его переводе в одиночную камеру с видеонаблюдением. При этом заявление, по данным адвокатов, о мерах безопасности рассмотрено не было, а судебно-медицинское исследование с депутатом не проводилось, поскольку его не разрешили вывезти из СИЗО.
Ранее в ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной рады Украины Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского
в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
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