https://ria.ru/20231203/dtp-1913478700.html

Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП

Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП - РИА Новости, 03.12.2023

Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП

Двадцать автомобилей попали в девять аварий на трассе М-9 "Балтия" в районе подмосковной Истры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:40

2023-12-03T17:40

2023-12-03T18:28

происшествия

авто

истра

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двадцать автомобилей попали в девять аварий на трассе М-9 "Балтия" в районе подмосковной Истры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. "На данный момент у нас девять ДТП и 20 автомобилей", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, все происшествия обошлись без пострадавших.Ранее в ведомстве сообщали, что в двух ДТП на Новорижском шоссе пострадали девять машин. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

https://ria.ru/20231203/basta-1913442994.html

истра

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, истра, россия, московская область (подмосковье)