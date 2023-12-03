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Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП - РИА Новости, 03.12.2023
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17:40 03.12.2023 (обновлено: 18:28 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/dtp-1913478700.html
Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП
Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП - РИА Новости, 03.12.2023
Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП
Двадцать автомобилей попали в девять аварий на трассе М-9 "Балтия" в районе подмосковной Истры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T17:40
2023-12-03T18:28
происшествия
авто
истра
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двадцать автомобилей попали в девять аварий на трассе М-9 "Балтия" в районе подмосковной Истры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. &quot;На данный момент у нас девять ДТП и 20 автомобилей&quot;, — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, все происшествия обошлись без пострадавших.Ранее в ведомстве сообщали, что в двух ДТП на Новорижском шоссе пострадали девять машин. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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истра
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, истра, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Истра, Россия, Московская область (Подмосковье)
Под Истрой 20 машин попали в девять ДТП

На Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись 20 машин

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на автодороге М-9 "Балтия" в Истре
ДТП на автодороге М-9 Балтия в Истре - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на автодороге М-9 "Балтия" в Истре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двадцать автомобилей попали в девять аварий на трассе М-9 "Балтия" в районе подмосковной Истры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«

"На данный момент у нас девять ДТП и 20 автомобилей", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все происшествия обошлись без пострадавших.
Ранее в ведомстве сообщали, что в двух ДТП на Новорижском шоссе пострадали девять машин.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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