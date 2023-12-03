Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Курской области погиб ребенок - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/dtp-1913445022.html
В ДТП в Курской области погиб ребенок
В ДТП в Курской области погиб ребенок - РИА Новости, 03.12.2023
В ДТП в Курской области погиб ребенок
Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:12
2023-12-03T13:12
происшествия
курская область
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:42:3206:1845_1920x0_80_0_0_7074b939b935b68dd29f7620579be9e2.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. ДТП произошло в субботу в 14.58, на 53-м километре автодороги "Курск - Поныри" Золотухинского района Курской области. Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Лада 21214". "В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир, 2020 г. рождения автомобиля "Лада Гранта", женщина-водитель, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир, 1966 г. рождения, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир,1997 г. рождения автомобиля "Лада 21214", а несовершеннолетний пассажир, 2017 г. рождения автомобиля Лада Гранта скончался", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913368083.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_7911b1f0640e1a24507d69141e18e66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, авто
Происшествия, Курская область, Россия, Авто
В ДТП в Курской области погиб ребенок

В ДТП в Курской области погиб ребенок, еще четыре человека пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло в субботу в 14.58, на 53-м километре автодороги "Курск - Поныри" Золотухинского района Курской области. Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Лада 21214".
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир, 2020 г. рождения автомобиля "Лада Гранта", женщина-водитель, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир, 1966 г. рождения, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир,1997 г. рождения автомобиля "Лада 21214", а несовершеннолетний пассажир, 2017 г. рождения автомобиля Лада Гранта скончался", — говорится в сообщении.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
2 декабря, 19:00
 
ПроисшествияКурская областьРоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала