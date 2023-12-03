https://ria.ru/20231203/dtp-1913445022.html
В ДТП в Курской области погиб ребенок
В ДТП в Курской области погиб ребенок - РИА Новости, 03.12.2023
В ДТП в Курской области погиб ребенок
Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:12
2023-12-03T13:12
2023-12-03T13:12
происшествия
курская область
россия
авто
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. ДТП произошло в субботу в 14.58, на 53-м километре автодороги "Курск - Поныри" Золотухинского района Курской области. Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Лада 21214". "В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир, 2020 г. рождения автомобиля "Лада Гранта", женщина-водитель, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир, 1966 г. рождения, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир,1997 г. рождения автомобиля "Лада 21214", а несовершеннолетний пассажир, 2017 г. рождения автомобиля Лада Гранта скончался", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913368083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, авто
Происшествия, Курская область, Россия, Авто
В ДТП в Курской области погиб ребенок
В ДТП в Курской области погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло в субботу в 14.58, на 53-м километре автодороги "Курск - Поныри" Золотухинского района Курской области. Столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Лада 21214".
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир, 2020 г. рождения автомобиля "Лада Гранта", женщина-водитель, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир, 1966 г. рождения, автомобиля Лада Гранта, женщина-пассажир,1997 г. рождения автомобиля "Лада 21214", а несовершеннолетний пассажир, 2017 г. рождения автомобиля Лада Гранта скончался", — говорится в сообщении.
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