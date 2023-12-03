https://ria.ru/20231203/dtp-1913432918.html
На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись два грузовика и легковушка - РИА Новости, 03.12.2023
На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись два грузовика и легковушка
Два грузовика и легковушка столкнулись на 657 километре М-4 "Дон" под Ростовом, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:19
2023-12-03T11:19
2023-12-03T11:19
происшествия
авто
воронежская область
ростов-на-дону
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два грузовика и легковушка столкнулись на 657 километре М-4 "Дон" под Ростовом, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". Движение на 656 километре М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону приостановлено из-за ДТП, организован объезд, сообщал ранее "Автодор". "Сегодня в 8.25 часов (совпадает с мск - ред.) на 657 километре автодороги М-4 "Дон", в Павловском районе, по предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей, движущихся в попутном направлении в сторону города Ростов-на-Дону. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913337020.html
воронежская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воронежская область, ростов-на-дону
Происшествия, Авто, Воронежская область, Ростов-на-Дону
На трассе М-4 в Воронежской области столкнулись два грузовика и легковушка
В Воронежской области столкнулись грузовики и легковушка, есть пострадавшие