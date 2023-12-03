https://ria.ru/20231203/dtp-1913430115.html
В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек
В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек - РИА Новости, 03.12.2023
В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек
Автомобили Hyundai и Lada столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек - трое мужчин и две женщины, сообщил... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:03
2023-12-03T11:03
2023-12-03T11:03
происшествия
авто
саратовская область
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Автомобили Hyundai и Lada столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек - трое мужчин и две женщины, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в 8.49 мск в службу "112" поступило сообщение о лобовом столкновении Hyundai и Lada в Татищевском районе вблизи села Карякино. "В результате ДТП пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализируют в больницу - сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - написал Юрин. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913380958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратовская область
Происшествия, Авто, Саратовская область
В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек
В Саратовской области влобовую столкнулись две легковушки, пострадали 5 человек
САМАРА, 3 дек - РИА Новости.
Автомобили Hyundai и Lada столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек - трое мужчин и две женщины, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале
.
По предварительным данным, в 8.49 мск в службу "112" поступило сообщение о лобовом столкновении Hyundai и Lada в Татищевском районе вблизи села Карякино.
"В результате ДТП пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализируют в больницу - сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - написал Юрин.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
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