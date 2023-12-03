https://ria.ru/20231203/dtp-1913430115.html

В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек

В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек - РИА Новости, 03.12.2023

В Саратовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек

Автомобили Hyundai и Lada столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек - трое мужчин и две женщины, сообщил... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:03

2023-12-03T11:03

2023-12-03T11:03

происшествия

авто

саратовская область

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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Автомобили Hyundai и Lada столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек - трое мужчин и две женщины, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в 8.49 мск в службу "112" поступило сообщение о лобовом столкновении Hyundai и Lada в Татищевском районе вблизи села Карякино. "В результате ДТП пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализируют в больницу - сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - написал Юрин. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

https://ria.ru/20231202/dtp-1913380958.html

саратовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, саратовская область