МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с нашумевшим сериалом
МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с популярным нашумевшим сериалом
МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Девочки-подростки из Махачкалы, избившие 13-летнюю сверстницу, отрицают связь драки с "популярным нашумевшим сериалом": они заявили, что никогда его не видели, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Накануне в сети распространилось видео того, как две юные девушки избивают третью: повалили ее на землю и начали бить руками и ногами. Полицейские Махачкалы установили участниц видео, ими оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили девочек на учет.
В сети, в частности, распространилось мнение, что девушки – фанатки криминального сериала о молодежных группировках конца 1980-х годов.
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"Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, не достоверна. Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом", – говорится в сообщении.
По информации МВД Дагестана, инцидент, попавший на видео, не единственный подобный случай с участием этих девушек. В ведомстве отметили, что в отношении подростков и их родителей по окончании разбирательства будут приняты предусмотренные законом меры.
Прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике также проводят проверки по факту произошедшего, сообщают пресс-службы этих ведомств. Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова заявила о необходимости срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи и прекратить заниматься формализмом.