https://ria.ru/20231203/draka-1913502469.html

МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с нашумевшим сериалом

МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с нашумевшим сериалом - РИА Новости, 03.12.2023

МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с нашумевшим сериалом

Девочки-подростки из Махачкалы, избившие 13-летнюю сверстницу, отрицают связь драки с "популярным нашумевшим сериалом": они заявили, что никогда его не видели,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T21:03

2023-12-03T21:03

2023-12-03T21:03

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Девочки-подростки из Махачкалы, избившие 13-летнюю сверстницу, отрицают связь драки с "популярным нашумевшим сериалом": они заявили, что никогда его не видели, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Накануне в сети распространилось видео того, как две юные девушки избивают третью: повалили ее на землю и начали бить руками и ногами. Полицейские Махачкалы установили участниц видео, ими оказались местные жительницы 16 и 17 лет. Их вместе с родителями доставили в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили девочек на учет. В сети, в частности, распространилось мнение, что девушки – фанатки криминального сериала о молодежных группировках конца 1980-х годов. "Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, не достоверна. Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом", – говорится в сообщении. По информации МВД Дагестана, инцидент, попавший на видео, не единственный подобный случай с участием этих девушек. В ведомстве отметили, что в отношении подростков и их родителей по окончании разбирательства будут приняты предусмотренные законом меры. Прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике также проводят проверки по факту произошедшего, сообщают пресс-службы этих ведомств. Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова заявила о необходимости срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи и прекратить заниматься формализмом.

https://ria.ru/20231203/podozrevaemyy-1913485738.html

https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)