https://ria.ru/20231203/dorogi-1913463792.html

Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной

Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной - РИА Новости, 03.12.2023

Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной

Дорожная ситуация в Москве стабильная, городские службы работают в особом режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:53

2023-12-03T15:53

2023-12-03T17:38

москва

евгений тишковец

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве стабильная, городские службы работают в особом режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее - средняя скорость по городу составляет 26 км/ч", - говорится в сообщении. Локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД, уточнили в ведомстве. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 2023-12-03T15:53 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, департамент транспорта г. москвы, общество