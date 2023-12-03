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Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной - РИА Новости, 03.12.2023
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15:53 03.12.2023 (обновлено: 17:38 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/dorogi-1913463792.html
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной - РИА Новости, 03.12.2023
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной
Дорожная ситуация в Москве стабильная, городские службы работают в особом режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T15:53
2023-12-03T17:38
москва
евгений тишковец
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве стабильная, городские службы работают в особом режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее - средняя скорость по городу составляет 26 км/ч", - говорится в сообщении. Локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД, уточнили в ведомстве. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Работа коммунальных служб во время сильного снегопада в Москве
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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москва, евгений тишковец, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Евгений Тишковец, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной

Дептранс назвал дорожную ситуацию в Москве стабильной на фоне сильного снегопада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве стабильная, городские службы работают в особом режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее - средняя скорость по городу составляет 26 км/ч", - говорится в сообщении.
Локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД, уточнили в ведомстве.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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МоскваЕвгений ТишковецДепартамент транспорта г. МосквыОбщество
 
 
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