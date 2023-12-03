https://ria.ru/20231203/donbass-1913428057.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 03.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T10:30

2023-12-03T10:30

2023-12-03T12:21

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в мире

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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — указали в ведомстве.Кроме того, с 09:40 мск по 09:45 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Также в 08:20 ВСУ обстреляли Никитский район Горловки из Дзержинска, нанеся удар четырьмя кассетными снарядами такого же калибра. С 08:40 мск по 09:40 мск украинские войска выпустили по городу еще 14 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра. В 09:45 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие такие же снаряды.

https://ria.ru/20231203/obstrely-1913397210.html

https://ria.ru/20231202/obstrel-1913383359.html

донецк

горловка

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, макеевка, нато, сцкк