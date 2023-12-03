https://ria.ru/20231203/byudzhet-1913472034.html

Оппозиционер Шор раскритиковал проект бюджета Молдавии на 2024 год

Оппозиционер Шор раскритиковал проект бюджета Молдавии на 2024 год - РИА Новости, 03.12.2023

Оппозиционер Шор раскритиковал проект бюджета Молдавии на 2024 год

Намерение правительства Молдавии увеличить в 2024 году расходы на армию, сократив при этом траты на социальную сферу, свидетельствует о том, что нынешним... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:54

2023-12-03T16:54

2023-12-03T16:54

в мире

молдавия

илан шор

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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Намерение правительства Молдавии увеличить в 2024 году расходы на армию, сократив при этом траты на социальную сферу, свидетельствует о том, что нынешним властям страны не нужны образованные и здоровые граждане, прокомментировал утвержденный проект госбюджета республики на следующий год молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале. В пятницу правительство республики на внеочередном заседании утвердило проекты госбюджета, социального страхования и обязательной медпомощи на 2024 год. "Кишиневу не нужны образованные и здоровые молдаване. Правительство снова увеличивает расходы на армию и сокращает траты на социальную сферу. В 2024-м власти планируют выделить на военку 1,639 миллиарда леев (92 миллиона долларов) - это на 72,7 миллиона леев (на 4 миллиона долларов) больше, чем год назад. Что насчет образования? Траты порезали с 5,95 до 5,38% от ВВП. Так выглядит забота нынешних властей о людях", - написал Шор. Он обратил внимание на то, что долю расходов от ВВП страны сократят в здравоохранении, соцзащите, культуре. "Сильно пострадает ЖКХ: траты урежут с 4,3 миллиарда (243 миллиона долларов) до 2,74 миллиарда леев (155 миллионов долларов)", - отметил Шор. Согласно одобренному проекту госбюджета, доходы Молдавии в следующем году составят 3,74 миллиарда долларов, расходы - 4,62 миллиарда долларов, таким образом, дефицит будет равен 877 миллионам долларов. Большая часть денег - более 1 миллиарда долларов - будет перечислена в бюджет социального страхования. Также почти 408 миллионов долларов поступит из госбюджета в фонд обязательного медицинского страхования.

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, илан шор