ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов
ВСУ выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале воскресенье глава области опубликовал сводку об ударах ВСУ по региону 2 декабря. Украинские военные обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. За отчетный день не было пострадавших и разрушений, подчеркнул глава региона. Больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днем ранее единственное попало под обстрел со стороны Украины.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе пять прилетов было по селу Богун-Городок. В Грайворонском округе 3 раза из миномета обстреляли окраину села Дроновка. В Краснояружском районе, по данным губернатора, три раза из артиллерии обстреляли окраину села Староселье.
"В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.