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ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов - РИА Новости, 03.12.2023
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11:13 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/belgorod-1913432004.html
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов - РИА Новости, 03.12.2023
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:13
2023-12-03T11:13
происшествия
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале воскресенье глава области опубликовал сводку об ударах ВСУ по региону 2 декабря. Украинские военные обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. За отчетный день не было пострадавших и разрушений, подчеркнул глава региона. Больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днем ранее единственное попало под обстрел со стороны Украины. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе пять прилетов было по селу Богун-Городок. В Грайворонском округе 3 раза из миномета обстреляли окраину села Дроновка. В Краснояружском районе, по данным губернатора, три раза из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231203/konflikt-1913427700.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов

ВСУ выпустили по приграничным районам Белгородской области 80 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале воскресенье глава области опубликовал сводку об ударах ВСУ по региону 2 декабря. Украинские военные обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. За отчетный день не было пострадавших и разрушений, подчеркнул глава региона. Больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днем ранее единственное попало под обстрел со стороны Украины.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе пять прилетов было по селу Богун-Городок. В Грайворонском округе 3 раза из миномета обстреляли окраину села Дроновка. В Краснояружском районе, по данным губернатора, три раза из артиллерии обстреляли окраину села Староселье.
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"В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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