https://ria.ru/20231203/belgorod-1913432004.html

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов - РИА Новости, 03.12.2023

ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:13

2023-12-03T11:13

2023-12-03T11:13

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале воскресенье глава области опубликовал сводку об ударах ВСУ по региону 2 декабря. Украинские военные обстреляли пять приграничных районов 80 снарядами, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. За отчетный день не было пострадавших и разрушений, подчеркнул глава региона. Больше половины снарядов было направлено по селу Щетиновка в Белгородском районе, которое днем ранее единственное попало под обстрел со стороны Украины. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе пять прилетов было по селу Богун-Городок. В Грайворонском округе 3 раза из миномета обстреляли окраину села Дроновка. В Краснояружском районе, по данным губернатора, три раза из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. "В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 6, по селу Муром – 3 минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231203/konflikt-1913427700.html

https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины