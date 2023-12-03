https://ria.ru/20231203/argentina-1913434944.html
Будущая глава МИД Аргентины надеется на подписание соглашения ЕС-Меркосур
Будущая глава МИД Аргентины надеется на подписание соглашения ЕС-Меркосур - РИА Новости, 03.12.2023
Будущая глава МИД Аргентины надеется на подписание соглашения ЕС-Меркосур
Будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино выразила надежду на подписание соглашения между Европейским союзом и южноамериканским экономическим блоком Меркосур на РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T11:30
2023-12-03T11:30
2023-12-03T11:30
аргентина
бразилия
испания
луис инасиу лула да силва
педро санчес
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино выразила надежду на подписание соглашения между Европейским союзом и южноамериканским экономическим блоком Меркосур на следующей неделе. В июле премьер Испании Педро Санчес заявлял о возможности ратифицировать соглашение между ЕС и Меркосур во второй половине 2023 года - после 20 лет переговоров. В ноябре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что ЕС и Меркосур стремятся завершить разработку торгового соглашения к началу декабря. "Мы выразили свое согласие с последним текстом договора между ЕС и Меркосур и надеемся, что он будет заключен… Надеюсь, (нынешний президент - ред.) Альберто Фернанадес подпишет соглашение на следующей неделе", - заявила Мондино в интервью газете Nacion. Она заверила, что новое правительство будет соблюдать соглашение в случае его подписания. "Мы не только будем его соблюдать…, мне бы хотелось, чтобы в заголовке этой статьи было отражено мое желание, чтобы Альберто Фернанадес его заключил. Договоры существуют гораздо дольше, как и страны, а люди и правительства уходят и приходят, мы должны мыслить в долгосрочной перспективе", - отметила будущая глава МИД. Она также выразила надежду на улучшение отношений с правительством президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва и Китая. Как отмечает издание, Мондино намерена проводить "более открытую" политику, сосредоточившись на привлечении в страну инвестиций. "(Надеемся, что – ред.) сможем открыть не только экономику, но и общество, что подразумевает больше экспорта, обмен студентами, технологиями, возможность для аргентинских компаний развиваться за рубежом и наоборот", - подчеркнула Мондино. При этом она заявляет, что Аргентина не будет входить ни в один "клуб друзей" ради экономии средств, имея в виду Союз южноамериканских наций (Унасур) и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20231130/briks-1913022918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, бразилия, испания, луис инасиу лула да силва, педро санчес, евросоюз, в мире
Аргентина, Бразилия, Испания, Луис Инасиу Лула да Силва, Педро Санчес, Евросоюз, В мире
Будущая глава МИД Аргентины надеется на подписание соглашения ЕС-Меркосур
Будущая глава МИД Аргентины Мондино надеется на подписание договора ЕС-Меркосур
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино выразила надежду на подписание соглашения между Европейским союзом и южноамериканским экономическим блоком Меркосур на следующей неделе.
В июле премьер Испании Педро Санчес
заявлял о возможности ратифицировать соглашение между ЕС
и Меркосур во второй половине 2023 года - после 20 лет переговоров. В ноябре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что ЕС и Меркосур стремятся завершить разработку торгового соглашения к началу декабря.
Будущая глава МИД заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС
"Мы выразили свое согласие с последним текстом договора между ЕС и Меркосур и надеемся, что он будет заключен… Надеюсь, (нынешний президент - ред.) Альберто Фернанадес подпишет соглашение на следующей неделе", - заявила Мондино в интервью газете Nacion. Она заверила, что новое правительство будет соблюдать соглашение в случае его подписания.
"Мы не только будем его соблюдать…, мне бы хотелось, чтобы в заголовке этой статьи было отражено мое желание, чтобы Альберто Фернанадес его заключил. Договоры существуют гораздо дольше, как и страны, а люди и правительства уходят и приходят, мы должны мыслить в долгосрочной перспективе", - отметила будущая глава МИД.
Она также выразила надежду на улучшение отношений с правительством президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва
и Китая
.
Как отмечает издание, Мондино намерена проводить "более открытую" политику, сосредоточившись на привлечении в страну инвестиций.
«
"(Надеемся, что – ред.) сможем открыть не только экономику, но и общество, что подразумевает больше экспорта, обмен студентами, технологиями, возможность для аргентинских компаний развиваться за рубежом и наоборот", - подчеркнула Мондино.
При этом она заявляет, что Аргентина не будет входить ни в один "клуб друзей" ради экономии средств, имея в виду Союз южноамериканских наций (Унасур) и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки
, объединяющий Аргентину, Уругвай
, Парагвай
и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне
был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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