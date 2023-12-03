https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913496243.html

В Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции

В Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции - РИА Новости, 03.12.2023

В Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции

В Париже состоялась акция против расизма и "закона Дарманена", ужесточающего правила иммиграции и депортации приезжих, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:04

2023-12-03T20:04

2023-12-03T20:04

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. В Париже состоялась акция против расизма и "закона Дарманена", ужесточающего правила иммиграции и депортации приезжих, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на улицы Парижа в воскресенье на марш против расизма. На плакатах участников можно прочитать: "Нет репрессиям, заключению и депортации", "За гостеприимную политику миграции и легализацию", "Мы требуем равенства и справедливости". Акцию организовала ассоциация по защите прав мигрантов Ucij, которая регулярно проводит подобные манифестации по всей стране. Она приурочена к сорокалетию Марша за равенство 3 декабря 1983 года. Тогда активисты начали акцию в Марселе 15 октября, а завершили марш стотысячной манифестацией в Париже. В коммюнике ассоциация отмечает, что сегодня "отношение к вопросам миграции, как никогда, пропитано расизмом и ненавистью", а "законопроект об иммиграции только усугубит дискриминацию". В настоящее время во Франции готовится текст нового иммиграционного закона. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", по имени главы МВД страны Жеральда Дарманена, включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну.

https://ria.ru/20231112/protest-1909024822.html

https://ria.ru/20231019/uchastnik-1903956521.html

франция

париж

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Акция в Париже против ужесточения иммиграционных законов В Париже состоялась акция против расизма и "закона Дарманена", ужесточающего правила иммиграции и депортации приезжих, передаёт корреспондент РИА Новости 2023-12-03T20:04 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, жеральд дарманен