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Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России" - РИА Новости, 03.12.2023
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19:35 03.12.2023 (обновлено: 19:39 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России" - РИА Новости, 03.12.2023
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:35
2023-12-03T19:39
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. &quot;Татарстан стал победителем всероссийской акции по уборке берегов &quot;Вода России&quot;, реализуемой в рамках национального проекта &quot;Экология&quot; (федеральный проект &quot;Сохранение уникальных водных объектов&quot;). Диплом победителя вручили сегодня заместителю министра экологии Татарстана Егору Тарнавскому в рамках международной выставки-форума &quot;Россия&quot;&quot;, - говорится в сообщении.Тарнавский отметил, что Татарстан - это многоводный регион, 6,4% территории республики покрыто водой, и каждый житель понимает, что чистота рек и озер зависит от экологической активности каждого. В этом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие порядка 323 тысяч человек, очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Татарстан участвует в акции с 2019 и уже становился победителем всероссийской акции "Вода России" в 2021 и 2022 годах. Всего в этом сезоне во всех регионах России на уборки в рамках акции вышли около 1,6 миллиона человек, было очищено почти 38,5 тысячи километров берегов и собрано более 1,8 миллиона мешков мусора. Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что в республике к этой акции особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтерству.
https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html
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общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"

© iStock.com / MihailTsvetkovОстров-град Свияжск
Остров-град Свияжск - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© iStock.com / MihailTsvetkov
Остров-град Свияжск. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
«

"Татарстан стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России", реализуемой в рамках национального проекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"). Диплом победителя вручили сегодня заместителю министра экологии Татарстана Егору Тарнавскому в рамках международной выставки-форума "Россия"", - говорится в сообщении.

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Тарнавский отметил, что Татарстан - это многоводный регион, 6,4% территории республики покрыто водой, и каждый житель понимает, что чистота рек и озер зависит от экологической активности каждого.
В этом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие порядка 323 тысяч человек, очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Татарстан участвует в акции с 2019 и уже становился победителем всероссийской акции "Вода России" в 2021 и 2022 годах.
Всего в этом сезоне во всех регионах России на уборки в рамках акции вышли около 1,6 миллиона человек, было очищено почти 38,5 тысячи километров берегов и собрано более 1,8 миллиона мешков мусора.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что в республике к этой акции особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтерству.
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