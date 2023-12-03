https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России" - РИА Новости, 03.12.2023
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:35
2023-12-03T19:35
2023-12-03T19:39
республика татарстан
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911650632_325:0:3966:2048_1920x0_80_0_0_f4337c29a5bde0cb01024c97e793f62a.jpg
КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. "Татарстан стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России", реализуемой в рамках национального проекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"). Диплом победителя вручили сегодня заместителю министра экологии Татарстана Егору Тарнавскому в рамках международной выставки-форума "Россия"", - говорится в сообщении.Тарнавский отметил, что Татарстан - это многоводный регион, 6,4% территории республики покрыто водой, и каждый житель понимает, что чистота рек и озер зависит от экологической активности каждого. В этом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие порядка 323 тысяч человек, очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Татарстан участвует в акции с 2019 и уже становился победителем всероссийской акции "Вода России" в 2021 и 2022 годах. Всего в этом сезоне во всех регионах России на уборки в рамках акции вышли около 1,6 миллиона человек, было очищено почти 38,5 тысячи километров берегов и собрано более 1,8 миллиона мешков мусора. Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что в республике к этой акции особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтерству.
https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html
https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911650632_780:0:3511:2048_1920x0_80_0_0_79a926ad7de3d8acaa92628ecf6b1b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
«
"Татарстан стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России", реализуемой в рамках национального проекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"). Диплом победителя вручили сегодня заместителю министра экологии Татарстана Егору Тарнавскому в рамках международной выставки-форума "Россия"", - говорится в сообщении.
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья
Тарнавский отметил, что Татарстан - это многоводный регион, 6,4% территории республики покрыто водой, и каждый житель понимает, что чистота рек и озер зависит от экологической активности каждого.
В этом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие порядка 323 тысяч человек, очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Татарстан участвует в акции с 2019 и уже становился победителем всероссийской акции "Вода России" в 2021 и 2022 годах.
Всего в этом сезоне во всех регионах России
на уборки в рамках акции вышли около 1,6 миллиона человек, было очищено почти 38,5 тысячи километров берегов и собрано более 1,8 миллиона мешков мусора.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что в республике к этой акции особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтерству.
Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой