https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html

Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"

Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России" - РИА Новости, 03.12.2023

Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"

Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:35

2023-12-03T19:35

2023-12-03T19:39

республика татарстан

общество

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Татарстан в третий раз стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. "Татарстан стал победителем всероссийской акции по уборке берегов "Вода России", реализуемой в рамках национального проекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"). Диплом победителя вручили сегодня заместителю министра экологии Татарстана Егору Тарнавскому в рамках международной выставки-форума "Россия"", - говорится в сообщении.Тарнавский отметил, что Татарстан - это многоводный регион, 6,4% территории республики покрыто водой, и каждый житель понимает, что чистота рек и озер зависит от экологической активности каждого. В этом году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие порядка 323 тысяч человек, очищено около 9 тысяч километров берегов и собрано 22 тысячи кубометров мусора. Татарстан участвует в акции с 2019 и уже становился победителем всероссийской акции "Вода России" в 2021 и 2022 годах. Всего в этом сезоне во всех регионах России на уборки в рамках акции вышли около 1,6 миллиона человек, было очищено почти 38,5 тысячи километров берегов и собрано более 1,8 миллиона мешков мусора. Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что в республике к этой акции особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтерству.

https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html

https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика татарстан (татарстан)