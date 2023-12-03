https://ria.ru/20231203/aeroporty-1913500609.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 03.12.2023

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, заявил представитель Росавиации. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T20:51

2023-12-03T20:51

2023-12-03T20:51

москва

жуковский

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, заявил представитель Росавиации. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. "Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря обильный снегопад в Москве и области. С 07.00 до 19.00 мск в воскресенье, 3 декабря, в указанных аэропортах было проведено суммарно 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. За рассматриваемый период ни один рейс на вылет из-за метеоусловий отменен не был", - говорится в сообщении. Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды, уточнил представитель ведомства.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913493715.html

москва

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, жуковский, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)