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Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 03.12.2023
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20:51 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/aeroporty-1913500609.html
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 03.12.2023
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, заявил представитель Росавиации. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T20:51
2023-12-03T20:51
москва
жуковский
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, заявил представитель Росавиации. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. "Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря обильный снегопад в Москве и области. С 07.00 до 19.00 мск в воскресенье, 3 декабря, в указанных аэропортах было проведено суммарно 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. За рассматриваемый период ни один рейс на вылет из-за метеоусловий отменен не был", - говорится в сообщении. Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды, уточнил представитель ведомства.
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москва, жуковский, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Жуковский, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты столичного региона продолжают работать штатно, несмотря на снегопад

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона продолжают работать в штатном режиме на фоне снегопада, заявил представитель Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
«
"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря обильный снегопад в Москве и области. С 07.00 до 19.00 мск в воскресенье, 3 декабря, в указанных аэропортах было проведено суммарно 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. За рассматриваемый период ни один рейс на вылет из-за метеоусловий отменен не был", - говорится в сообщении.
Аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды, уточнил представитель ведомства.
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МоскваЖуковскийЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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