https://ria.ru/20231203/aeroekspress-1913441168.html

Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад

Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 03.12.2023

Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад

Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:30

2023-12-03T12:30

2023-12-03T12:30

москва

евгений тишковец

аэроэкспресс

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. "Поезда "Аэроэкспресс" продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад", - говорится в сообщении. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, аэроэкспресс, общество