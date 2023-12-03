https://ria.ru/20231203/aeroekspress-1913441168.html
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 03.12.2023
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:30
2023-12-03T12:30
2023-12-03T12:30
москва
евгений тишковец
аэроэкспресс
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. "Поезда "Аэроэкспресс" продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад", - говорится в сообщении. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, аэроэкспресс, общество
Москва, Евгений Тишковец, Аэроэкспресс, Общество
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на сильный снегопад в Москве