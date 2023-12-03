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Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 03.12.2023
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12:30 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/aeroekspress-1913441168.html
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 03.12.2023
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад
Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:30
2023-12-03T12:30
москва
евгений тишковец
аэроэкспресс
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании. "Поезда "Аэроэкспресс" продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад", - говорится в сообщении. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html
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москва, евгений тишковец, аэроэкспресс, общество
Москва, Евгений Тишковец, Аэроэкспресс, Общество
Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на снегопад

Поезда "Аэроэкспресс" работают штатно, несмотря на сильный снегопад в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевАэроэкспресс
Аэроэкспресс - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Аэроэкспресс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Поезда "Аэроэкспресс" работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад в Москве, сообщается в Telegram-канале компании.
"Поезда "Аэроэкспресс" продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад", - говорится в сообщении.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
2 декабря, 10:45
 
МоскваЕвгений ТишковецАэроэкспрессОбщество
 
 
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