https://ria.ru/20231203/administratsiya-1913485867.html
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом - РИА Новости, 03.12.2023
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом
Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:46
2023-12-03T18:46
2023-12-03T18:46
в мире
палестина
сша
джон кирби
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. "Мы не считаем, что (нынешняя палестинская - ред.) администрация в той позиции сейчас, чтобы быть заслуживающим доверия руководством Газы", - сказал Кирби.Кирби подчеркнул, что США не отказываются от идеи решения проблемы в рамках формулы "два государства для двух народов", но палестинское руководство должно быть реформировано, чтобы отвечать интересам палестинцев.
https://ria.ru/20231203/peregovory-1913483632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, сша, джон кирби, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, администрация президента сша
В мире, Палестина, США, Джон Кирби, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Администрация президента США
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом
Белый дом: нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу