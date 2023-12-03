https://ria.ru/20231203/administratsiya-1913485867.html

Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом

Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом - РИА Новости, 03.12.2023

Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом

Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T18:46

2023-12-03T18:46

2023-12-03T18:46

в мире

палестина

сша

джон кирби

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. "Мы не считаем, что (нынешняя палестинская - ред.) администрация в той позиции сейчас, чтобы быть заслуживающим доверия руководством Газы", - сказал Кирби.Кирби подчеркнул, что США не отказываются от идеи решения проблемы в рамках формулы "два государства для двух народов", но палестинское руководство должно быть реформировано, чтобы отвечать интересам палестинцев.

https://ria.ru/20231203/peregovory-1913483632.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, сша, джон кирби, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, администрация президента сша