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Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом - РИА Новости, 03.12.2023
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18:46 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/administratsiya-1913485867.html
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом - РИА Новости, 03.12.2023
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом
Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T18:46
2023-12-03T18:46
в мире
палестина
сша
джон кирби
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. "Мы не считаем, что (нынешняя палестинская - ред.) администрация в той позиции сейчас, чтобы быть заслуживающим доверия руководством Газы", - сказал Кирби.Кирби подчеркнул, что США не отказываются от идеи решения проблемы в рамках формулы "два государства для двух народов", но палестинское руководство должно быть реформировано, чтобы отвечать интересам палестинцев.
https://ria.ru/20231203/peregovory-1913483632.html
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в мире, палестина, сша, джон кирби, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, администрация президента сша
В мире, Палестина, США, Джон Кирби, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Администрация президента США
Нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу, считает Белый дом

Белый дом: нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
«
"Мы не считаем, что (нынешняя палестинская - ред.) администрация в той позиции сейчас, чтобы быть заслуживающим доверия руководством Газы", - сказал Кирби.
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Вчера, 18:23
Кирби подчеркнул, что США не отказываются от идеи решения проблемы в рамках формулы "два государства для двух народов", но палестинское руководство должно быть реформировано, чтобы отвечать интересам палестинцев.
 
В миреПалестинаСШАДжон КирбиИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАдминистрация президента США
 
 
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