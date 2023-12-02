https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913387165.html

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин - РИА Новости, 02.12.2023

Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин

Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:38

2023-12-02T21:38

2023-12-02T22:00

филиппины

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сша

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 18.20 по времени UTC (21.20 мск) в 133 километрах к востоку от города Бутуан с населением более 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 62 километра.В 18.09 по времени UTC (21.09 мск) центр сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 на расстоянии 161 километра к востоку от Бутуана. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Ранее EMSC сообщал о землетрясении магнитудой 7,5, зафиксированном у юго-восточных берегов Филиппин. Система предупреждения о цунами США сообщала об угрозе цунами, затем отменила угрозу. Также сейсмологи сообщали о землетрясениях 6,4 и 6,5 у берегов Филиппин.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сша