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Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин - РИА Новости, 02.12.2023
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин
Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:38
2023-12-02T21:38
2023-12-02T22:00
филиппины
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 5,7, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 18.20 по времени UTC (21.20 мск) в 133 километрах к востоку от города Бутуан с населением более 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 62 километра.В 18.09 по времени UTC (21.09 мск) центр сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 на расстоянии 161 километра к востоку от Бутуана. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Ранее EMSC сообщал о землетрясении магнитудой 7,5, зафиксированном у юго-восточных берегов Филиппин. Система предупреждения о цунами США сообщала об угрозе цунами, затем отменила угрозу. Также сейсмологи сообщали о землетрясениях 6,4 и 6,5 у берегов Филиппин.
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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сша
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), США
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Филиппин
EMSC: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7