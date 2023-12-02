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У берегов Филиппин произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4
У берегов Филиппин произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 02.12.2023
У берегов Филиппин произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4
Новое землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 6,4, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:22
2023-12-02T18:22
2023-12-02T18:30
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новое землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 6,4, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным EMSC, землетрясение зафиксировано 15.06 по времени UTC (18.06 мск) в 193 километрах к северо-востоку от населенного пункта Магугпо Побласьон с населением 233 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 14 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4
EMSC: у берегов Филиппин произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4