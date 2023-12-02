https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913361731.html
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 02.12.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:50
2023-12-02T17:50
2023-12-02T18:05
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.По данным EMSC, землетрясение зафиксировано 14.37 по времени UTC (17.37 мск) в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с населением около 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5
EMSC: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5