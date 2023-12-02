https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913361731.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 02.12.2023

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:50

2023-12-02T17:50

2023-12-02T18:05

филиппины

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.По данным EMSC, землетрясение зафиксировано 14.37 по времени UTC (17.37 мск) в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с населением около 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)