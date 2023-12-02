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"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США - РИА Новости, 02.12.2023
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15:01 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zapad-1913342494.html
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США - РИА Новости, 02.12.2023
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:01
2023-12-02T15:01
россия
америка
сша
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять жизнь на планете". "Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, америка, сша, в мире, дмитрий медведев
Россия, Америка, США, В мире, Дмитрий Медведев
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США

Медведев заявил о разрушительном потенциале США и их союзников

© Фото : Министерство обороны АрменииАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Министерство обороны Армении
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять жизнь на планете".
"Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Европейцам здесь не место: Америка попробует вернуться к доктрине Монро
08:00
 
РоссияАмерикаСШАВ миреДмитрий Медведев
 
 
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