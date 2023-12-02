https://ria.ru/20231202/zapad-1913342494.html

"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США

"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США - РИА Новости, 02.12.2023

"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:01

2023-12-02T15:01

2023-12-02T15:01

россия

америка

сша

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять жизнь на планете". "Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html

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россия, америка, сша, в мире, дмитрий медведев