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"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США - РИА Новости, 02.12.2023
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:01
2023-12-02T15:01
2023-12-02T15:01
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка и ее союзники пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше "отравлять жизнь на планете". "Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, америка, сша, в мире, дмитрий медведев
Россия, Америка, США, В мире, Дмитрий Медведев
"Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США
Медведев заявил о разрушительном потенциале США и их союзников