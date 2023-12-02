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"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:21 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html
"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного
"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного - РИА Новости, 02.12.2023
"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный не сможет набирать по 20 тысяч человек в условиях огромных потерь на передовой, заявил американский журналист Клейтон Моррис в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T22:21
2023-12-02T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не сможет набирать по 20 тысяч человек в условиях огромных потерь на передовой, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.Ранее в понедельник депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Залужный сказал в частной беседе заявил, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц."Залужный хочет по 20 тысяч человек. &lt;…&gt; Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадет. &lt;…&gt; Откуда вы собирайтесь взять этих людей?" —поинтересовался он.По словам журналиста, сейчас российские войска уничтожают то, что осталось от украинской армии. Он добавил, что ВСУ несут ежедневно существенные потери.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913373840.html
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в мире, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"По двадцать тысяч". В США пришли в ужас из-за нового плана Залужного

Журналист Моррис: Залужный хочет набирать по 20 тысяч солдат при больших потерях

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный не сможет набирать по 20 тысяч человек в условиях огромных потерь на передовой, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.
Ранее в понедельник депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Залужный сказал в частной беседе заявил, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц.
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"Залужный хочет по 20 тысяч человек. <…> Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадет. <…> Откуда вы собирайтесь взять этих людей?" —поинтересовался он.
По словам журналиста, сейчас российские войска уничтожают то, что осталось от украинской армии. Он добавил, что ВСУ несут ежедневно существенные потери.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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