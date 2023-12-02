https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913353542.html
СМИ: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев
СМИ: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев - РИА Новости, 02.12.2023
СМИ: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Украинцы меньше доверяют президенту Владимиру Зеленскому, чем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет "Страна.ua" со ссылкой на опрос социологической... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:32
2023-12-02T16:32
2023-12-02T17:17
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинцы меньше доверяют президенту Владимиру Зеленскому, чем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет "Страна.ua" со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг"."Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского", — говорится в материале.Утверждается, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. По данным издания, рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года."На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре", — резюмировалось в статье.Ранее в субботу "Страна.ua" со ссылкой на источник в местных политических кругах сообщила, что глава киевского режима хочет провести в стране выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть. Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231201/zaluzhnyy-1913053736.html
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912529564.html
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
СМИ: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Страна.ua: Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия на 10 пунктов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Украинцы меньше доверяют президенту Владимиру Зеленскому, чем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет "Страна.ua"
со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".
"Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского", — говорится в материале.
Депутат Рады набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским
Утверждается, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. По данным издания, рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
"На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре", — резюмировалось в статье.
Ранее в субботу "Страна.ua
" со ссылкой на источник в местных политических кругах сообщила, что глава киевского режима хочет провести в стране выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома.
СМИ: офис Зеленского дал указание регионам "прекратить общение" с Залужным
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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