ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников
ХАМАС заявило, что освободило женщин и детей среди заложников в секторе Газа
© AP Photo / Leo CorreaВертолет с израильскими заложниками, освобожденными ХАМАСом, приземляется в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Вертолет с израильскими заложниками, освобожденными ХАМАСом, приземляется в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, Израиль
КАИР, 2 дек - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera.
"Оккупация (Израиль - ред.) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", - сказал аль-Арури.
По его словам, оставшиеся у ХАМАС заложники - израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Он добавил, что переговоров по их освобождению "не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа".
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.