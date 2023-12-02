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ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников - РИА Новости, 02.12.2023
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20:52 02.12.2023 (обновлено: 21:06 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/zalozhnitsy-1913383240.html
ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников
ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников - РИА Новости, 02.12.2023
ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:52
2023-12-02T21:06
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
катар
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera."Оккупация (Израиль - ред.) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", - сказал аль-Арури.По его словам, оставшиеся у ХАМАС заложники - израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Он добавил, что переговоров по их освобождению "не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа".В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Катар
ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников

ХАМАС заявило, что освободило женщин и детей среди заложников в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaВертолет с израильскими заложниками, освобожденными ХАМАСом, приземляется в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, Израиль
Вертолет с израильскими заложниками, освобожденными ХАМАСом, приземляется в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вертолет с израильскими заложниками, освобожденными ХАМАСом, приземляется в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, Израиль
Читать ria.ru в
КАИР, 2 дек - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera.
"Оккупация (Израиль - ред.) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", - сказал аль-Арури.
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По его словам, оставшиеся у ХАМАС заложники - израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Он добавил, что переговоров по их освобождению "не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа".
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильКатар
 
 
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