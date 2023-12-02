https://ria.ru/20231202/zalozhnitsy-1913383240.html

ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников

ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников - РИА Новости, 02.12.2023

ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей среди заложников

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:52

2023-12-02T20:52

2023-12-02T21:06

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912853957_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_6f9d39ce417b76ff2f1779110171e5db.jpg

КАИР, 2 дек - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей, которые были заложниками движения в Газе, заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera."Оккупация (Израиль - ред.) настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", - сказал аль-Арури.По его словам, оставшиеся у ХАМАС заложники - израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Он добавил, что переговоров по их освобождению "не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа".В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, катар