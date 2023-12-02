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Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2023
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11:48 02.12.2023 (обновлено: 12:31 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2023
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:48
2023-12-02T12:31
в мире
дубай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
алексей лихачев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале "Росатома".Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае."В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря", — говорится в публикации.Кроме того, Лихачев подтвердил, что поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии, и выразил готовность продолжить совместную работу в этой области. В результате Россия присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг АЭС зоны безопасности.
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в мире, дубай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев
В мире, Дубай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

Лихачев и Гросси договорились о полномасштабных консультациях по Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости
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Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале "Росатома".
Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае.
"В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря", — говорится в публикации.
Кроме того, Лихачев подтвердил, что поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии, и выразил готовность продолжить совместную работу в этой области. В результате Россия присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг АЭС зоны безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреДубайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиАлексей Лихачев
 
 
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