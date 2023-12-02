https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html

Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС - РИА Новости, 02.12.2023

Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:48

2023-12-02T11:48

2023-12-02T12:31

в мире

дубай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

алексей лихачев

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале "Росатома".Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае."В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря", — говорится в публикации.Кроме того, Лихачев подтвердил, что поддерживает деятельность МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии, и выразил готовность продолжить совместную работу в этой области. В результате Россия присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания вокруг АЭС зоны безопасности.

дубай

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дубай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев