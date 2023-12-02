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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:52
2023-12-02T14:52
2023-12-02T14:52
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о новых взрывах в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в субботу на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, она звучит до сих пор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Зеркало недели: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы